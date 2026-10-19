A Figura do Dia. Joaquim Letria

O homem de que nos despedimos em notícias breves foi mais do que um jornalista de referência. Joaquim Letria foi um dos maiores, mas quando o penso, quando o tento definir encontrando palavras justas, é-me difícil fugir à revolução que nos trouxe a sua voz, o seu olhar, o seu modo de perguntar, as imperfeições que acentuavam a sua fortíssima presença.

Letria não foi apenas uma estrela, ele era a estrela. Sentava-se com os grandes políticos com a segurança de quem era um entre iguais. De repente, tínhamos no nosso país, depois de mais de 40 anos em ditadura, um jornalista que parecia de um outro mundo.