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A Figura do Dia. Joaquim Letria

Luís Osório
Luís Osório

Escritor, jornalista e cronista

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O homem de que nos despedimos em notícias breves foi mais do que um jornalista de referência. Joaquim Letria foi um dos maiores, mas quando o penso, quando o tento definir encontrando palavras justas, é-me difícil fugir à revolução que nos trouxe a sua voz, o seu olhar, o seu modo de perguntar, as imperfeições que acentuavam a sua fortíssima presença.

Letria não foi apenas uma estrela, ele era a estrela. Sentava-se com os grandes políticos com a segurança de quem era um entre iguais. De repente, tínhamos no nosso país, depois de mais de 40 anos em ditadura, um jornalista que parecia de um outro mundo.

"Letria não foi apenas uma estrela, ele era a estrela. Sentava-se com os grandes políticos com a segurança de quem era um entre iguais."
"Letria não foi apenas uma estrela, ele era a estrela. Sentava-se com os grandes políticos com a segurança de quem era um entre iguais." FOTO: Gerardo Santos / Arquivo DN

Inigualável o dia em que entrevistou Miguel Cadilhe. O ministro das Finanças faltara à entrevista e Joaquim Letria fez perguntas a uma cadeira vazia. Mais inigualável ainda a sua moderação no mais célebre debate da história da construção da democracia portuguesa, o que opôs Soares a Cunhal, poucos dias antes do 25 de Novembro de 1975.

Indomável, insubmisso e livre, inventou o Tal e Qual que chegou a vender mais de 100 mil exemplares, inventou os “apanhados” em Portugal, inventou os talk-shows noturnos e foi porta-voz de Ramalho Eanes em Belém.

"Joaquim Letria foi um dos maiores, mas quando o penso, quando o tento definir encontrando palavras justas, é-me difícil fugir à revolução que nos trouxe a sua voz, o seu olhar, o seu modo de perguntar..."

Joaquim desapareceu há já vários anos das nossas vistas. Sentia-se sozinho, desacompanhado num mundo sem imaginação e rasgo.

Partiu aos 82 anos, mas já despachara há muito tempo as malas para estar de mãos livres assim que fosse chamado. Não teve, por isso, necessidade de fazer o check-in, chamaram-no e ele foi… entusiasmado com o próximo desafio.

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