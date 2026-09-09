Opinião DN

A Figura do Dia. Jerry Seinfeld

Luís Osório
Luís Osório

Escritor, jornalista e cronista

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Compreendo que alguns humoristas estejam a cancelar a participação no festival que trará o genial Seinfeld a Portugal. Percebo-os, mas não deixa de ser uma fantochada.

Em primeiro lugar, por ser conhecida a militância da estrela americana pela causa israelita – após o ataque do Hamas, assumiu a sua posição com clareza. O facto era conhecido quando toda a gente aceitou o convite.

"Vamos partir do princípio de que o homem é um pulha. Um assassino moral, um defensor do inominável. Vamos deixar de o ver e ser condenados por cada gargalhada que dermos ao ouvi-lo? Deixar de admirar 'La Guernica' por Picasso bater nas mulheres e ser um tipo horrendo?"
"Vamos partir do princípio de que o homem é um pulha. Um assassino moral, um defensor do inominável. Vamos deixar de o ver e ser condenados por cada gargalhada que dermos ao ouvi-lo? Deixar de admirar 'La Guernica' por Picasso bater nas mulheres e ser um tipo horrendo?" FOTO: Arquivo GI

Em segundo lugar, por ser detestável qualquer cancelamento por motivos políticos, culturais, históricos ou sociológicos. Sabemos como começa, mas nunca como acaba quando moralistas prenhes de certezas, de direita e de esquerda, entram em jogo.

Vamos partir do princípio de que o homem é um pulha. Um assassino moral, um defensor do inominável. Vamos deixar de o ver e ser condenados por cada gargalhada que dermos ao ouvi-lo? Deixar de admirar La Guernica por Picasso bater nas mulheres e ser um tipo horrendo?

Compreendo que alguns humoristas estejam a cancelar a participação no festival que trará o genial Seinfeld a Portugal. Percebo-os, mas não deixa de ser uma fantochada. Em primeiro lugar, por ser conhecida a militância da estrela americana pela causa israelita – após o ataque do Hamas, assumiu a sua posição com clareza."

Queimar o Esplendor na Relva ou o Elétrico Chamado Desejo por Elia Kazan ser um bufo? Ostracizar Heidegger ou Dalí por terem simpatizado com o nazismo? Impedirmos Kevin Spacey de respirar por gostar de apalpar o rabo de jovens figurantes durante as filmagens? Deixar de ler Luiz Pacheco por ser pedófilo? Céline por ser infame, Woody Allen por ser moralmente corrupto, Degas por ser o mais imprestável dos homens?

Não suporto dois pesos e duas medidas. Detesto o paroquialismo. E separo o artista do que o artista é ou pensa. Se não o fizesse metade da minha biblioteca teria de ser queimada.

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