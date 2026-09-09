A Figura do Dia. Jerry Seinfeld

Compreendo que alguns humoristas estejam a cancelar a participação no festival que trará o genial Seinfeld a Portugal. Percebo-os, mas não deixa de ser uma fantochada.

Em primeiro lugar, por ser conhecida a militância da estrela americana pela causa israelita – após o ataque do Hamas, assumiu a sua posição com clareza. O facto era conhecido quando toda a gente aceitou o convite.