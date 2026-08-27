A Figura do Dia. Gustavo Santos

Estamos a navegar por outros mares. Continuamos a falar da velha superioridade da democracia, com a sua indiscutível liberdade de expressão, mas começa a ser urgente mudarmos o paradigma e enfrentarmos, de uma vez por todas, com coragem, o que a vida nos propõe.

Se quem acredita na democracia, e no que construímos de mais sólido, não enfrentar os que desejam destruir os seus alicerces, pagaremos a cobardia com língua de palmo.

É importante criminalizar pessoas que, ao abrigo da liberdade de expressão, incendeiam o mundo com mentiras cientificamente comprováveis – são responsáveis morais pela morte de crianças concretas, de inocentes que não têm como se proteger.