A Figura do Dia: Força, companheiro Vasco

Nunca na minha vida pensei, mesmo nos meus mais profundos e insanos delírios, que um dia veria os setores mais conservadores da sociedade portuguesa defenderem com gutural e comovente paixão o General Vasco Gonçalves.

Pensava que já tinha visto tudo: um porco a andar de bicicleta, um restaurante em que a especialidade é sushi de leitão, homens e mulheres que fazem amor com árvores e galhos de murta, telemóveis a substituir famílias, pessoas a enriquecer com dinheiro que não é dinheiro ou Donald Trump rebentar com a América, mas isto?