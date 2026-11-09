A Figura do Dia. Dylan morreu ou precisa de ser exorcizado?

Não compreendi logo que as imagens eram verdadeiras. Sendo completamente sincero, só me apercebi de que as fotografias não eram falsas um par de dias após tê-las visto pela primeira vez – quem, no seu perfeito juízo, iria ao encontro do Papa com um sombrio capuz preto que nunca tirou da cabeça? Bob Dylan fê-lo como se fosse o Imperador Palpatine ou a personificação da própria morte.
É difícil acreditar, mas aconteceu. Deprimente ver o Nobel da Literatura, autor de alguns dos hinos mais extraordinários da história da Cultura popular, ter-se tornado num tipo tão dramaticamente desfasado da realidade.
Muitos dirão o que é inquestionável verdade: o homem ganhou o direito a poder fazer tudo o que lhe apetecer. Certo, mas tal não suaviza a profunda tristeza de ter aproveitado o convite do papa Leão XIV, seu assumido fã, para gritar ao mundo o quanto é radical, insubmisso, provocador e livre de poderes e constrangimentos.
Dylan começou por nos prometer um mundo novo e acaba a cantar-nos as trevas. Construiu a sua própria lenda com poemas de um fortíssimo idealismo, mas termina mascarado de palhaço cínico e desalmado.
Começou por nos desafiar à construção de um mundo melhor, mas escreve o seu último parágrafo assumindo não passar de um egocêntrico grávido de si próprio como os que ele próprio criticava quando compôs Tangled Up in Blue, Blowin’ in the Wind e Like a Rolling Stone.
O Dylan que amámos já morreu ou então precisa de uma intervenção feita por Max von Sydow numa nova versão de o Exorcista.