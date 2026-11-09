A Figura do Dia. Dylan morreu ou precisa de ser exorcizado?

Não compreendi logo que as imagens eram verdadeiras. Sendo completamente sincero, só me apercebi de que as fotografias não eram falsas um par de dias após tê-las visto pela primeira vez – quem, no seu perfeito juízo, iria ao encontro do Papa com um sombrio capuz preto que nunca tirou da cabeça? Bob Dylan fê-lo como se fosse o Imperador Palpatine ou a personificação da própria morte.

É difícil acreditar, mas aconteceu. Deprimente ver o Nobel da Literatura, autor de alguns dos hinos mais extraordinários da história da Cultura popular, ter-se tornado num tipo tão dramaticamente desfasado da realidade.