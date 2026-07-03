A Figura do Dia. Duarte Gomes

O mundo do futebol não é para gente boa e séria, diz-se. Não podia estar mais em desacordo, reformulo então: a presença de pessoas sérias é mais decisiva do que nunca no futebol. Uma equação tramada. É necessária coragem para resistir às ameaças de hordas de maluquinhos amestrados por traficantes de influência que, regra geral, se escondem na penumbra.Há muita massa a circular no futebol. Apostas, transferências, receitas, patrocínios, direitos televisivos e gente sem escrúpulos que toma as rédeas do negócio. Patos bravos que vivem confortáveis num bas-fond onde tudo se vende e pode comprar.. O futebol é um país à parte onde vemos democratas de referência a defender ditadores e humanistas a abraçar tiranos, tudo em nome dos superiores interesses do nosso clube, seja ele qual for.Por tudo isto, é impossível desvalorizar a enorme coragem de Duarte Gomes. Talvez nos seja difícil imaginar as consequências para alguém que, em nome da sua consciência, denuncia ingerências nas nomeações de árbitros para que uns clubes sejam beneficiados e outros prejudicados.."Há uns anos, Duarte Gomes tinha a filha, então bebé, ao colo, e foi, ainda assim, ameaçado no que um pai tem de mais íntimo e precioso.". Duarte era diretor técnico e demitiu-se da Federação Portuguesa de Futebol por quebra de confiança com o presidente do Conselho de Arbitragem, Luciano Gonçalves. Pedro Proença chamou a polícia e o que irá acontecer é uma incógnita.Há uns anos, Duarte Gomes tinha a filha, então bebé, ao colo, e foi, ainda assim, ameaçado no que um pai tem de mais íntimo e precioso.A coragem não é ter medo, mas fugir para a frente, é isso que define os heróis. Duarte é uma pessoa inteira e precisa de ser protegido e apoiado.