A Figura do Dia: Devo ser eu que estou a mais

A peça esteve uma semana em cena e os bilhetes esgotaram em menos de uma hora. No final de cada um dos dias houve ovações de vários minutos e Financial Times, Guardian, Independent e Times elogiaram o dramaturgo com um consenso nunca visto – mesmo Paula Rego e Saramago nunca conquistaram tal unanimidade. Ao contrário de Portugal, em que intelectuais de direita atacaram a peça sem sequer a ter visto, Tiago Rodrigues foi incensado precisamente pela capacidade de provocar o pensamento através

É uma enorme honra para o país, mas as televisões preferem entrar em direto para cobrir um incêndio num armazém da Cova da Piedade, discutir o bando do Rolex, eternizar discussões politiqueiras ou gastar dezenas de horas de antena a discorrer sobre Cristiano Ronaldo ou qualquer outro assunto que cheire a napalm. É demais, é demasiadamente mau, a chafarica tornou-se infrequentável, mas devo ser eu que estou a mais.