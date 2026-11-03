A Figura do Dia. Demasiado mau para ser verdade

Em segundo lugar, lamento o meu erro de análise em relação a Luís Neves. As intervenções do ministro e a sua desmedida arrogância, a forma como ultrapassou todos os limites e o modo como vai desafiando o abismo com passos para a frente, é um fenómeno nunca visto na história de mais de meio século de democracia. Que poder tem este homem para se impor assim ao primeiro-ministro? É porque Montenegro o deseja ou por estar amarrado a um compromisso? De uma maneira ou de outra, tornou-se impossível o Governo continuar até ao fim da legislatura, resta saber quanto tempo durará.