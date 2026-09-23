A Figura do Dia: Deixa-me rir, Jorge

Era o mais imperfeito entre todos os que marcaram a nossa vida nos últimos 50 anos. Compôs canções tocadas pela eternidade em madrugadas de whisky e tabaco. Foi excessivo, solitário, autodestrutivo, mas também genial, generoso e sumptuosamente livre e insubmisso. Jorge Palma morreu, parece impossível que tal lhe tenha acontecido. É que às tantas, ao vê-lo em palco, sempre desafiador, sempre mais jovem do que os jovens que o aplaudiam, sempre mais indomesticável do que aqueles que têm a perder, convenci-me de que fosse infinito. Bastava o primeiro acorde de “Estrela do Mar” para viajarmos para um outro mundo, bastava que nos falasse de Amor para desejarmos que existisse mesmo o bairro mais utópico das nossas vidas, bastava a primeira ginga para dançarmos com ele na sua inquebrantável fragilidade.