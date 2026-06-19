A figura do dia. Cristiano Ronaldo

Acredito em Deus, mas nunca lhe ouvi a voz. Escuto-a no mais profundo silêncio, numa escavação permanente de arqueólogo que acorda todos os dias com vontade de mergulhar fundo sabendo que o caminho é solitário e esmagador. É um tema de fé. De mistério. De humildade perante o que não vemos, não ouvimos, não tocamos. Porém, a minha crença na transcendência não é sinónimo de falta de respeito pelos que não acreditam no que lhes é invisível.Em matéria de fé há para todos os gostos. E entre muitas crenças excêntricas há as admissíveis, respeitáveis e até compreensíveis. A fé em Cristiano Ronaldo é uma das que tem mais adesões, é impactante quando na igreja de CR7 prosélitos leem sobre as suas façanhas, os seus golos, os seus recordes, a sua longevidade, o seu corpo, os seus milhões, a sua família, os seus seguidores, as suas bolas e botas de ouro, as medalhas, os títulos e o poder.. Admiro Cristiano. É o melhor jogador da história do futebol português, incomparavelmente. Mas defendê-lo hoje é também uma questão de fé. Que se expressa não no silêncio, mas na ostentação do ruído. Não na escavação, mas na superfície. Não na humildade, mas na ditadura de um individualismo exacerbado. Não tenho qualquer fé em Cristiano. Aliás, o que ele tem de maior grandeza por estes dias é a impossibilidade de tornar a ser o que foi, mas ainda assim a loucura de desafiar o que aos olhos do mundo se tornou evidente. É belo e trágico. Acontece a muitos dos que desafiam os deuses, há um instante em que percebem que são demasiadamente humanos.