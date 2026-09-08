A Figura do Dia. Cristiano, já chega

Jorge Jesus tornará pública a convocatória para a seleção nacional. Não sei se Cristiano será convocado, mas sei que só não o será se pedir dispensa ou se se despedir.

É natural e até compreensível que tal aconteça, o homem já não é bem deste mundo, se estivéssemos na Grécia Clássica já teria o estatuto de semideus e lugar na mesa de honra do Olimpo. Não queiramos que gente de carne e osso faça o que apenas cabe às divindades: decidir sobre o destino de um titã.

Só ele poderá fechar a porta a si próprio, o que é complexo de ser imaginado.