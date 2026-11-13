A Figura do Dia. Casa de alterne

Fernando Henrique Cardoso foi um dos últimos senadores políticos. Deixou de ser presidente do Brasil, em 2003, e recusou todos os cargos que lhe foram oferecidos a seguir. Quis dedicar-se à leitura, ao ensino e à sua fundação. Falar com ele era um privilégio, a sua memória misturava-se com a frescura das ideias, o idealismo com um agudo sentido prático, a enorme cultura com um surpreendente pragmatismo ideológico.
Não houve, no Palácio do Planalto, talvez com a exceção de José Sarney, nenhum político tão culto. Falava de literatura e filosofia, de arquitetura e gastronomia, de cinema e história, de biologia e astronomia, de música e teatro.
Reunia figuras do pensamento académico, da ciência e da cultura para o aconselhar. Quando abandonou o Planalto sentiu-se personagem de um outro tempo, de um filme diferente, um perfeito anacronismo. O futuro deu-lhe razão.
Por estes dias, no Brasil, este homem singular voltou a ser falado. Dois influencers – tão idiotas lá, como cá – entraram na casa do ex-presidente, gravaram imagens e divulgaram-nas nas suas redes. Henrique Cardoso sofre com Alzheimer há vários anos e aqueles canalhas editaram as imagens de uma ausência que fere o olhar e agride a memória que dele tínhamos.
Fizeram-no sem autorização da família, fizeram-no porque sim, porque era fixe, porque dava visualizações, seguidores e contratos. Poucas imagens são tão simbólicas quanto esta: um senhor do velho tempo rebentado no que tem de mais íntimo por uma escumalha que é uma imagem fiel da casa de alterne em que temos de viver.