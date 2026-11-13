A Figura do Dia. Casa de alterne

Fernando Henrique Cardoso foi um dos últimos senadores políticos. Deixou de ser presidente do Brasil, em 2003, e recusou todos os cargos que lhe foram oferecidos a seguir. Quis dedicar-se à leitura, ao ensino e à sua fundação. Falar com ele era um privilégio, a sua memória misturava-se com a frescura das ideias, o idealismo com um agudo sentido prático, a enorme cultura com um surpreendente pragmatismo ideológico.

Não houve, no Palácio do Planalto, talvez com a exceção de José Sarney, nenhum político tão culto. Falava de literatura e filosofia, de arquitetura e gastronomia, de cinema e história, de biologia e astronomia, de música e teatro.