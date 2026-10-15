A Figura do Dia. Bruno Nogueira

A II Temporada de Ruído incomoda. E faz bastante mais do que apenas isso: indigna, revolta, indispõe e escandaliza.

Não consigo sorrir no sketch do padre pedófilo com Jesus Cristo na cruz, não consigo esboçar uma reação ao ver o sacerdote a utilizar a hóstia como ritual sexual.

Como não me dá para rir quando um pai e uma mãe são confrontados pelo diretor de turma com a estupidez do seu filho. Ou com a criancinha que compara o prazer que lhe dá matar gatos com a volúpia de estropiar cães.