A Figura do Dia. Até os chatos atacam Luís Neves

Tenho coisas mais importantes na vida do que defender o ministro da Administração Interna. Luís Neves está habituado às trincheiras e a vitória será sua até à inevitável capitulação final. Como as coisas estão, é inevitável que o ministro não resista ao garrote que começa a sangrar o primeiro-ministro.

No entanto, o homem não tem tido sorte. Já não lhe bastava o atrelado, o tanque que era piscina e as declarações do seu antecessor na PJ, teve agora de aguentar o impacto de Ricardo Carrilho, seu secretário-geral no MAI.