A Figura do Dia. As vítimas do Elevador da Glória deviam pagar

A estória foi comentada por estes dias. Ana Paula Lopes ainda não fizera 50 anos. Trabalhava na Santa Casa e por ela passavam os pedidos de adoção de crianças órfãs ou em risco. Seguia os processos um a um e comprometia-se a encontrar as melhores soluções para cada miúdo a quem a vida desasara – um anjo em vida.

Morreu esmagada e o pai e a filha menor pediram 125 mil euros à seguradora que, em tribunal, refutou assim: “Decorreram cerca de 33 segundos desde a preparação da viagem, 20 segundos desde o início do movimento e mais cerca de 2 ou 3 segundos até à imobilização total. Tal significa que o sofrimento da vítima teve uma duração inferior a um minuto.”