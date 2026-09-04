A Figura do Dia. Apanhar um táxi no Aeroporto de Lisboa

Todos sabemos que não é possível entrar num táxi quando saímos de um avião. Os taxistas sérios não estacionam ali – até por não lhes ser permitido pelos donos da quinta. Os que ali estão parecem saídos do Prison Break – agressivos, manhosos, ameaçadores, sombrios.

São eles a porta de entrada para a maioria dos estrangeiros que chega a Portugal, um tema que, também por isso, é ou deveria ser político. Um cartão de visita que prejudica o país e que não é tratado com a devida importância.

Nos últimos dias, a PSP realizou mais uma operação de fiscalização. Foram inspecionados 100 táxis e detetadas 67 infrações. A maioria dos 'taxistas' não cumpriam as regras, uma percentagem absurda e pornográfica.