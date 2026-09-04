A Figura do Dia. Apanhar um táxi no Aeroporto de Lisboa

A última vez que apanhei um táxi no Aeroporto de Lisboa receei não chegar a casa. Quando lhe disse para onde era a corrida, o homem começou a insultar-me quando já estávamos na estrada.
Resgatou a voz da garganta e escarrou todas as letras do mais rasca prontuário de palavras da língua portuguesa. Respondi a medo, o tipo estava tatuado com caveiras e os braços bombados do ferro do ginásio ou da vida.
Todos sabemos que não é possível entrar num táxi quando saímos de um avião. Os taxistas sérios não estacionam ali – até por não lhes ser permitido pelos donos da quinta. Os que ali estão parecem saídos do Prison Break – agressivos, manhosos, ameaçadores, sombrios.
São eles a porta de entrada para a maioria dos estrangeiros que chega a Portugal, um tema que, também por isso, é ou deveria ser político. Um cartão de visita que prejudica o país e que não é tratado com a devida importância.
Nos últimos dias, a PSP realizou mais uma operação de fiscalização. Foram inspecionados 100 táxis e detetadas 67 infrações. A maioria dos 'taxistas' não cumpriam as regras, uma percentagem absurda e pornográfica.
Ou porque os taxímetros estavam “quitados” para que a bandeirada caísse mais depressa ou por não terem habilitações ou por estarem alcoolizados ou por o carro não ter ido à inspeção ou por terem écrans que simulavam contadores.
Não se pode acusá-los de falta de criatividade, o que num tempo de falta de imaginação não se pode desvalorizar. Que o Estado os premeie com nota artística, mas que resolva o problema de uma vez por todas.