Na reunião do Entroncamento, Ventura afirmou-se preparado para ser primeiro-ministro e, sem desculpas, assumiu o objetivo de ganhar as próximas legislativas. É um objetivo kafkiano, mas possível – e mais plausível do que o exercício de ter imaginado um homem como Trump chegar à Casa Branca. Refletir sobre a possibilidade é mais difícil.
Não sabemos como seria um governo do Chega, não fazemos ideia sobre o que pensam sobre os temas, defendem uma coisa e o seu contrário, por vezes no mesmo discurso. O que sabemos é que a verdade ou a coerência são instrumentais para Ventura e os seus acólitos. O que conta são as marés e o que o povo pensa em cada momento – se o pensamento dominante for um dia o amor aos imigrantes, Ventura convencerá a maioria dos seus a abrir as portas de casa para oferecer uma malga de sopa aos corajosos bengalis acabados de chegar.
Foi arrepiante o momento em que o líder subiu ao palco ao som de Another Brick in the Wall, escrito por Roger Waters e tornado bandeira contra os totalitarismos – em 1980, com Mandela preso, a canção dos Pink Floyd foi adotada como hino pelos negros violentados pelo Apartheid e é a música mais ouvida pelos que combatem regimes opressores e belicistas. Nada me admira no Chega, são coerentes na incoerência e verdadeiros na enorme mentira de que são feitos. Ouvir The Wall no Entroncamento deveria ter o mesmo peso que escutar a voz de Marlene Dietrich a soprar Lili Marlene antes do discurso do secretário-geral do Partido Comunista na Festa do Avante!.