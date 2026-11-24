Não sabemos como seria um governo do Chega, não fazemos ideia sobre o que pensam sobre os temas, defendem uma coisa e o seu contrário, por vezes no mesmo discurso. O que sabemos é que a verdade ou a coerência são instrumentais para Ventura e os seus acólitos. O que conta são as marés e o que o povo pensa em cada momento – se o pensamento dominante for um dia o amor aos imigrantes, Ventura convencerá a maioria dos seus a abrir as portas de casa para oferecer uma malga de sopa aos corajosos bengalis acabados de chegar.