A Figura do Dia. Alhos e Bugalho

Tem tempo para mudar, precisa de o fazer. Aos 30 anos continua a ter mais futuro do que passado, mas a sua juventude não lhe garante uma via aberta para um dia ser vitoriado em Roma. Não se pode dar ao luxo de ter muito mais deslizes como o desta sua eleição falhada para a vice-presidência do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu.

Há mais de 20 anos que a maior bancada no Parlamento Europeu contava com um português na vice-presidência, lugar agora ocupado por Eszter Lakos, eurodeputada húngara.

Sebastião perdeu a eleição por um ou dois motivos que podem não ter a ver com as suas qualidades ou defeitos.