A Figura do Dia: Alhos e Bugalho

Tem tempo para mudar, precisa de o fazer. Aos 30 anos continua a ter mais futuro do que passado, mas a sua juventude não lhe garante uma via aberta para um dia ser vitoriado em Roma. Não se pode dar ao luxo de ter muito mais deslizes como o desta sua eleição falhada para a vice-presidência do grupo parlamentar do Partido Popular Europeu. Há mais de vinte anos que a maior bancada no Parlamento Europeu contava com um português na vice-presidência, lugar agora ocupado por Eszter Lakos, eurodeputada húngara.

Sebastião perdeu a eleição por um ou dois motivos que podem não ter a ver com as suas qualidades ou defeitos. Existia um consenso acerca da importância de escolher uma mulher para respeitar o princípio paritário e era politicamente relevante dar um sinal de confiança à Hungria, mas o problema é a acumulação de desgaste por motivos que poderia controlar se conseguisse domesticar a sua tendência para provar o quanto é especial, o quanto o futuro passa por ele. Pode até passar e o país precisa de gente atrevida, inteligente e com capacidade. Não tenho é a certeza se Sebastião Bugalho conseguirá matar a fome que o inebria.