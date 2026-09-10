A Figura do Dia. A professora de Matemática

Paula Pinto Pereira é arguida e responderá em tribunal pelo crime de usurpação de funções. Poderá ser condenada a 24 meses de prisão efetiva por, durante 36 anos, ter dado aulas de Matemática em várias escolas públicas sem ser licenciada ou ter qualquer habilitação para o fazer.

A professora que não o é, tendo-o sido durante décadas, coordenou a escrita de manuais escolares, orientou estágios e planos curriculares de Matemática, dirigiu turmas e empenhou-se na missão de formar alunos e influenciar colegas.