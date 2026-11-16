A Figura do Dia. A privilegiada Renata Cambra

Escrevo-te sobre alguns dos ataques à agitadora revolucionária, Renata Cambra. Não falo da oposição às suas ideias ideologicamente subversivas – eu próprio habito numa outra margem da barricada –, mas do espantoso argumento, tornado viral, de que ela mora numa casa boa, num apartamento herdado por um qualquer familiar.

Por isso, segundo a opinião de inúmeras pessoas nas suas tribunas populares, sendo uma privilegiada não tem legitimidade para defender a causa da habitação e ainda menos de a tentar liderar.

Tantos de nós avaliam os outros em função da sua própria condição, um corrupto tem a tendência para ver corruptos em todo o lado, por exemplo.