A Figura do Dia. A privilegiada Renata Cambra

Não seria um assunto se não fossem centenas de comentários, milhares talvez. É angustiante ver a falência moral de tantos ao mesmo tempo, uma decadência mascarada de virtude, uma torpeza de caráter que milhares, aqui e no mundo, acreditam ser uma prova da sua inquebrantável espinha dorsal.
O que choca não é a estupidez, o que amedronta é quando a estupidez de tantos se confunde com a sua própria certeza de perseguirem o bem combatendo o mal.
Escrevo-te sobre alguns dos ataques à agitadora revolucionária, Renata Cambra. Não falo da oposição às suas ideias ideologicamente subversivas – eu próprio habito numa outra margem da barricada –, mas do espantoso argumento, tornado viral, de que ela mora numa casa boa, num apartamento herdado por um qualquer familiar.
Por isso, segundo a opinião de inúmeras pessoas nas suas tribunas populares, sendo uma privilegiada não tem legitimidade para defender a causa da habitação e ainda menos de a tentar liderar.
Tantos de nós avaliam os outros em função da sua própria condição, um corrupto tem a tendência para ver corruptos em todo o lado, por exemplo.
É precisamente por Renata Cambra ser privilegiada que deve ser aplaudida – se não tivesse uma casa estaria na rua em função do seu próprio interesse, mas estando pelo interesse dos outros, o que faz tem um valor moral e político muitíssimo maior.
O mesmo diria dos filhos de milionários que, apesar de serem ricos desde que abriram os olhos, se esforçam por se cumprir, na escola, no trabalho e na vida. Será assim tão difícil de entender?