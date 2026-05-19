A figura do dia: A morte do Boavista

Penso muitas vezes no Boavista. No que sentem os \u0007boavisteiros, na orfandade de \u0007alguém que nasceu e cresceu com um clube e deixa de \u0007poder gritar golo, de sofrer aos fins-de-semana, de pensar nos jogadores e adversários quando vai passear \u0007o cão ou antes de adormecer, de comprar o jornal ou ver \u0007as notícias no telemóvel \u0007à espera de novidades. Não \u0007é um clube qualquer, fez ontem 25 anos que foi campeão nacional, lembram-se?O Boavista tem muitos milhares de adeptos. Ainda se reúnem para desabafar, procurar soluções e abraçarem-se. \u0007Talvez seja mais fácil de entender se nos pusermos no seu lugar, imagine se fosse com o Benfica, com o FC Porto ou com o Sporting? \u0007O que fariam ao amor que não pode ser transferido para mais lado algum? Seria como na pandemia, o futebol \u0007ou o desporto ficaria em pausa, mas para sempre, como um vírus que nos obriga \u0007a partir para uma outra viagem ou a enfrentar o deserto à procura de um oásis. .Nasceu em 1903, há bem mais de um século. Uma família inglesa, dona de uma fábrica têxtil, desafiou os empregados a inscreverem-se para jogar à bola, o que era uma excentricidade. Uns anos \u0007depois, os operários revoltaram-se por desejarem ver \u0007os jogos que os ingleses insistiam em marcar para os sábados, dia de trabalho. O Boavista nasceu dos patrões, mas foi tomado pelos trabalhadores. Uma metáfora para que ninguém desista da luta. Em nome da história, das noites gloriosas do Bessa, dos jogadores que ali foram formados, o Bruno Fernandes, o João Vieira Pinto, o Nuno Gomes, o Petit e tantos outros. A morte não pode ser uma opção.