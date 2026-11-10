A Figura do Dia. A morte de um filho

Acompanho com expectativa o que se passa em Israel. Desejo a morte do medo e da barbárie como modo de sobrevivência. Qualquer solução é melhor do que Netanyhau e é assim que olho para Gadi Eisenkot, nomeado para tentar formar, num mês, um governo que desbloqueie o impasse.
Porém, que não existam equívocos: o homem por quem esperamos não é uma pomba branca que transporta no bico uma folha de oliveira. O general Eisenkot está disponível para o compromisso, mas traz consigo uma cultura de trincheira e a morte do seu filho mais novo.
Gal Meir frequentava o último ano de um curso que misturava Tecnologia com Medicina, desejava ser médico e era o preferido de Hannah, uma mãe arquiteta que teve um mau pressentimento no dia em que Gal foi incorporado – logo nas primeiras horas a seguir ao ataque terrorista do Hamas.
Uma explosão à entrada de um túnel, detonada por controlo remoto pelos palestinianos, feriu-o com uma gravidade que acabaria por lhe ser fatal. O pai estava numa reunião de guerra quando recebeu a notícia. Um sargento levou-o de regresso a casa para que Hannah ouvisse a notícia da sua boca, para ser ele o primeiro a conter-lhe o sofrimento. Gal Meir tinha o mundo à frente – como tantos milhares ceifados nos campos de morte.
Precisamos de paz no Médio Oriente, que Israel termine o genocídio e que os palestinianos possam existir, como é seu legítimo direito. Precisamos que todos possam viver em paz, mas talvez não possamos esperar de Gabi Einsekot e de Hannah o que eles não podem dar.