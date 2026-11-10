A Figura do Dia. A morte de um filho

Acompanho com expectativa o que se passa em Israel. Desejo a morte do medo e da barbárie como modo de sobrevivência. Qualquer solução é melhor do que Netanyhau e é assim que olho para Gadi Eisenkot, nomeado para tentar formar, num mês, um governo que desbloqueie o impasse.

Porém, que não existam equívocos: o homem por quem esperamos não é uma pomba branca que transporta no bico uma folha de oliveira. O general Eisenkot está disponível para o compromisso, mas traz consigo uma cultura de trincheira e a morte do seu filho mais novo.