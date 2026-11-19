Célia tem 66 anos, mas recorda-se dos tempos difíceis. Lavava escadas aos fins de semana e trabalhava numa fábrica de ímanes em Rosário, nas margens do Paraná, na Argentina.
Apaixonada por Jorge, entregou-se à relação e ficou grávida aos 18 anos. E depois aconteceu uma segunda, terceira e quarta vez. O tempo passa a galope e a vida é imprevisível, sabemo-lo. O marido morreu-lhe em agosto e há uma imagem sua com os quatro num abraço de lágrimas.
É possível que lhes tenha contado pela milésima vez de que gostavam de dançar uma balada de Lionel Richie. Ouviu centenas de vezes “Hello” e o encantamento da estória de amor do cantor por uma jovem cega, fê-la convencer Jorge a escolher Lionel para nome do terceiro filho. Que não cresceu como os outros.
Era vivo e esperto, mas enfezado. Fazia batota a jogar às cartas, mas nas calles de Rosário tratava a bola como se fosse um menino de circo. Num torneio de crianças um olheiro viu-o e levou-o para Barcelona.
Os pais aceitaram que Lionel fizesse um tratamento hormonal. Precisava de crescer, de desentorpecer os ossos, só assim poderia fintar o adversário mais temível: a pobreza, à qual nunca é fácil escapar. Conhecemos o resto: os títulos, as bolas de ouro, a despedida da seleção da Argentina, a glória absoluta.
Lionel tem a mãe tatuada no seu ombro esquerdo. Célia não gosta de falar, mas está sempre presente nos seus momentos decisivos. Faz por se sentar nas segundas filas, comove-se com facilidade, detesta falar publicamente. Ah, e de vez em quando ainda ouve a balada que lhe mudou a vida.