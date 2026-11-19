Célia tem 66 anos, mas recorda-se dos tempos difíceis. Lavava escadas aos fins de semana e trabalhava numa fábrica de ímanes em Rosário, nas margens do Paraná, na Argentina.

Apaixonada por Jorge, entregou-se à relação e ficou grávida aos 18 anos. E depois aconteceu uma segunda, terceira e quarta vez. O tempo passa a galope e a vida é imprevisível, sabemo-lo. O marido morreu-lhe em agosto e há uma imagem sua com os quatro num abraço de lágrimas.