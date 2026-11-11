A Figura do Dia. A espia chinesa

A chuva e o vento entristecem-nos e eu não sou exceção. No entanto, há notícias capazes de me distrair da nostalgia. Não estou a pensar nas negociações dos ucranianos com os russos ou na hipótese de um pacto do regime para a Habitação, mas em termos sabido que, na espionagem das grandes potências, ainda vigoram com sucesso os métodos antigos.
No tempo dos drones, da realidade virtual, da desmaterialização e da pós-realidade, despertámos com a notícia de que o revolucionário da Inteligência Artificial, o poderoso Jensen Huang, tombara no caldeirão de uma espia chinesa. É bonito por ser tão humano.
Huang nasceu em Taiwan, mas aos 7 anos já estava na América. Viveu num internato de miúdos problemáticos, foi empregado de mesa nos anos universitários e arrancou com a Nvidia, em 1993.
Do universo dos jogos passou para a obsessão com o futuro – quem poderia imaginar que, em 30 anos, se viesse a tornar o “pai” da Inteligência Artificial?
Casado com Lori, pai de dois filhos e amante de Huang Le, que conheceu em Silicon Valley e por quem se apaixonou como se tivesse voltado a ser adolescente.
Bela e inteligente, empresária de sucesso, leitora compulsiva de romances e ensaios filosóficos, com sentido de humor, fulgurante nas artes do amor e espia, ao que se diz, dos serviços secretos chineses, a quem Huang terá passado, entre um copo de vinho, umas ostras e promessas de felicidade, segredos.
Não há nada como regressar à base, eu prefiro. Infelizmente, não tenho segredos que possam interessar a alguém.