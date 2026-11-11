A Figura do Dia. A espia chinesa

A chuva e o vento entristecem-nos e eu não sou exceção. No entanto, há notícias capazes de me distrair da nostalgia. Não estou a pensar nas negociações dos ucranianos com os russos ou na hipótese de um pacto do regime para a Habitação, mas em termos sabido que, na espionagem das grandes potências, ainda vigoram com sucesso os métodos antigos.

No tempo dos drones, da realidade virtual, da desmaterialização e da pós-realidade, despertámos com a notícia de que o revolucionário da Inteligência Artificial, o poderoso Jensen Huang, tombara no caldeirão de uma espia chinesa. É bonito por ser tão humano.