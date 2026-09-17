A Figura do Dia. 150 facadas

Há violência nas ruas, mas dentro de casa é pior. Todos os dias, polícias são chamados em socorro de vítimas domésticas, mulheres na larguíssima maioria das vezes. Há gritos desesperados em casas de norte a sul, crianças traumatizadas, espancamentos, humilhações, brutalidade psicológica, chantagem. Um desespero absolutamente democrático, por tocar novos e velhos, pobres e ricos, analfabetos funcionais e catedráticos.

Impressiona-me o regresso em força do culto do machão. Do homem que é dono da mulher, que pode pôr e dispor se achar que ela, em algum instante, olhou para um outro como não olha para ele.