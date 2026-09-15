Opinião DN

A Europa tem de aprender a cuidar de si

Cecília Carmo
Cecília Carmo

Subdiretora do Diário de Notícias

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Durante demasiado tempo, a Europa habituou-se a viver num mundo confortável. Os Estados Unidos garantiam grande parte da sua segurança, a Rússia fornecia energia barata e a China produzia a baixo custo muito do que os europeus consumiam. Ao mesmo tempo, as grandes revoluções tecnológicas aconteciam sobretudo do outro lado do Atlântico. O modelo funcionou enquanto o mundo permitiu. Hoje, já não permite.

A guerra na Ucrânia mostrou, da forma mais dura, que a paz europeia não é um dado adquirido. A Rússia continua a testar os limites do Ocidente e os acontecimentos junto às fronteiras da NATO recordam que aquilo que começou como uma invasão de um país soberano tem consequências que ultrapassam largamente o território ucraniano. A distância entre a guerra e a União Europeia é cada vez menor.

"A Europa construiu um dos maiores espaços de liberdade, democracia e prosperidade do mundo. Mas preservar esse património exige mais do que proclamar valores. Exige capacidade para os defender."
"A Europa construiu um dos maiores espaços de liberdade, democracia e prosperidade do mundo. Mas preservar esse património exige mais do que proclamar valores. Exige capacidade para os defender." FOTO: Gerardo Santos

Mas seria um erro reduzir o problema europeu à Defesa. A dependência tem muitas faces.

Na Energia, a invasão da Ucrânia obrigou a Europa a perceber, demasiado tarde, os riscos de colocar uma parte importante do seu abastecimento nas mãos de Moscovo. Na Defesa, revelou décadas de desinvestimento e uma excessiva dependência dos Estados Unidos. Na Tecnologia, a situação não é muito diferente.

Agora é a Inteligência Artificial que deve fazer soar os alarmes. A Europa corre o risco de assistir a mais uma revolução tecnológica a partir da bancada. Tem excelentes universidades, investigadores, empresas e capacidade financeira, mas continua atrás dos Estados Unidos e da China na criação das grandes plataformas, na capacidade computacional e na transformação da inovação em empresas globais.

Não se trata de defender uma Europa fechada sobre si própria. Seria absurdo. A relação transatlântica continua a ser essencial, a NATO permanece fundamental para a segurança do continente e o comércio internacional é indispensável à prosperidade europeia. Autonomia não significa isolamento. Significa capacidade de escolha. É precisamente essa capacidade que a Europa precisa de recuperar.

Portugal também tem de perceber esta mudança. Um país pequeno não ganha soberania afastando-se da União Europeia; ganha-a ajudando a construir uma Europa mais forte. Isso implica investimento em defesa, energia, ciência, tecnologia e Inteligência Artificial. Implica igualmente perceber que competitividade não é uma palavra reservada aos economistas: é o que permite criar riqueza suficiente para financiar o Estado Social que os europeus querem preservar.

Autonomia não significa isolamento. Significa capacidade de escolha. É precisamente essa capacidade que a Europa precisa de recuperar. Portugal também tem de perceber esta mudança.”

Há ainda uma mudança política que não pode ser ignorada. Quando os cidadãos sentem que as instituições não conseguem responder à insegurança, ao custo de vida, à imigração descontrolada ou à perda de competitividade, procuram respostas noutros lugares. Os extremos crescem também nos espaços deixados vazios pela incapacidade dos partidos tradicionais para enfrentar problemas reais. Ignorá-los ou desvalorizar as preocupações dos eleitores não os fará desaparecer.

A Europa construiu um dos maiores espaços de liberdade, democracia e prosperidade do mundo. Mas preservar esse património exige mais do que proclamar valores. Exige capacidade para os defender.

O mundo mudou. É mais instável, mais competitivo e mais perigoso. A Europa pode continuar a esperar que outros garantam a sua segurança, forneçam a sua tecnologia e resolvam as suas vulnerabilidades. Ou pode finalmente assumir as responsabilidades que correspondem ao seu peso económico e político.

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