A União Europeia aproxima-se de um ciclo eleitoral capaz de alterar o seu equilíbrio. Em 2027 estão previstas eleições em França, Itália e Polónia, entre outros países, e poderá ficar à prova a capacidade dos Estados-membros para continuarem a decidir em conjunto.

Os sinais permitem antecipar três cenários. No primeiro, mudam os governos, mas mantêm-se os consensos fundamentais da integração.

No segundo, uma direita conservadora altera as prioridades da União sem pôr em causa os seus compromissos.

No terceiro, chegam ao poder forças que contestam esses compromissos e estão pouco dispostas a negociar.

Uma Europa mais conservadora não é necessariamente menos europeia.

O caso italiano ajuda a perceber a diferença. Giorgia Meloni tem mantido o apoio à Ucrânia em coordenação com os parceiros europeus, apesar da resistência da Liga à ajuda militar. O exercício do poder pode levar a uma adaptação pragmática sem que mudem as convicções. Seria, ainda assim, imprudente fazer dessa experiência uma regra.

A maior incógnita é a presidencial francesa. A extrema-direita lidera as sondagens para a primeira volta. Uma coisa é negociar a saída de um Estado, como aconteceu com o Reino Unido.

Outra é decidir todos os dias com um país fundador que recuse compromissos essenciais da integração. A relação franco-alemã não explica tudo o que a Europa construiu, mas esteve no centro dos seus principais avanços.

A dificuldade vai além da ideologia. A União depende de governos dispostos a negociar e a pôr o interesse comum de longo prazo acima dos interesses nacionais imediatos. Sem essa disposição,os tratados continuam em vigor, mas decidir torna-se mais difícil. As cooperações reforçadas permitem a alguns países avançar, mas não substituem a capacidade de agir a 27.

É também por isso que António Costa quer um acordo político sobre o quadro financeiro plurianual de 2028 a 2034 até ao fim do ano. A aprovação exige unanimidade no Conselho e o consentimento do Parlamento Europeu e, depois das eleições, os compromissos poderão ser mais difíceis. Estão em causa a defesa, a competitividade, a agricultura, a coesão e a transição climática.

Mas há uma questão que ultrapassa o futuro da União e diz respeito à própria democracia. Se a União se fragmentar porque os governos deixam de estar disponíveis para colaborar, isso poderá resultar de eleições livres e de escolhas legítimas dos cidadãos. A soma de decisões democráticas pode produzir um resultado coletivo que poucos desejariam, mas não podemos defender a democracia e desvalorizar os seus resultados quando nos desagradam.

As perguntas decisivas vêm, assim, antes das eleições. Porque estão tantos europeus dispostos a apoiar partidos que contestam instituições que ajudaram a garantir décadas de paz, liberdade e prosperidade? Que aflições ficaram sem resposta? Que promessas ficaram por cumprir?

Denunciar o populismo não chega. É preciso que as pessoas reconheçam nas decisões nacionais e europeias respostas concretas às dificuldades reais que enfrentam no lugar onde vivem.

Em 2027, a Europa poderá enfrentar ventos fortes. O desafio não será contestar a vontade expressa nas urnas, mas antecipar as dificuldades das pessoas e dar-lhes respostas concretas que lhes permitam sentir-se mais protegidas e confiantes no futuro. Depois das eleições poderá ser tarde. Ainda iremos a tempo?