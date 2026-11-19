Houve um tempo em que olhar para a Europa significava exercitar um otimismo acrítico. Hoje, seja em intervenções institucionais ou em conversas de café, tornou-se hábito decretar-lhe o óbito com a frieza de quem faz um inventário. Entre os avisos de Mario Draghi, o envelhecimento demográfico, o atraso tecnológico face a Washington ou Pequim e a fatura da transição energética, instalou-se a ideia cómoda de que o Velho Continente estaria condenado a ser um museu próspero, sem peso geopolítico real.
O equívoco não reside no diagnóstico destas fragilidades, pois ignorá-las seria alimentar a cegueira institucional que tantas vezes paralisa Bruxelas. O verdadeiro erro está em confundir desafios exigentes com uma fatalidade histórica. Como alertou recentemente o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado, numa conferência sobre o Orçamento do Estado, os próximos anos trarão provações severas ao projeto europeu. Ainda assim, será dessa travessia difícil que poderá emergir um novo papel no mundo e um equilíbrio diferente, caso o bloco consiga superar as suas contradições internas e resistir às pressões externas.
Quem dá a Europa por acabada esquece uma premissa básica das relações internacionais. Ninguém gasta milhares de milhões de euros, tempo e engenharia de desinformação para tentar desestabilizar um ator irrelevante. Se a União Europeia fosse apenas uma relíquia burocrática, não seria o alvo prioritário das campanhas híbridas de potências hostis, nem o palco central das disputas comerciais globais. Foi este mesmo espaço político que absorveu o maior choque energético e securitário das últimas décadas sem entrar em rutura, sustentando o apoio no flanco leste enquanto procura redesenhar a sua própria arquitetura estratégica.
O programa de rearmamento em curso altera os dados do problema. A Europa está a deixar para trás décadas de ingenuidade para erguer uma base industrial de Defesa capaz de assegurar a sua própria dissuasão. É certo que este despertar tende a produzir, numa fase inicial, uma espécie de Europa-fortaleza, sólida na proteção do seu território e das suas fronteiras, mas ainda limitada na capacidade de projetar força militar autónoma para lá da vizinhança imediata.
Num mundo fragmentado, porém, o simples poder de negar a terceiros o domínio do espaço europeu já devolve ao bloco uma relevância estratégica que parecia perdida.
Contudo, a história da construção europeia raramente avançou por desígnio tranquilo. Pelo contrário, avançou quase sempre sob o império da necessidade. Da crise financeira à pandemia, cada colapso anunciado acabou por forçar passos de integração que pareciam politicamente impossíveis meses antes. O desafio atual não é, portanto, evitar o declínio inevitável, mas gerir a transição entre a potência normativa do passado e a potência estratégica que o presente exige. A Europa pode estar longe de ditar as regras do mundo, mas continua a ser demasiado relevante para ser ignorada e demasiado resiliente para aceitar o papel de figurante.
Em simultâneo, esta afirmação estratégica coincide com uma reorganização das cadeias de abastecimento e com o recuo de uma globalização feita com poucas regras, devolvendo centralidade ao espaço atlântico. Num Ocidente que procura segurança energética, tecnológica e comercial, o continente deixa de olhar apenas para o Leste ou para o interior da massa terrestre e redescobre o valor do oceano que o liga às Américas.
Contudo, esta nova fase da globalização só será verdadeiramente possível se, nos próximos anos, ocorrer uma normalização das relações com os Estados Unidos assente num equilíbrio mutuamente benéfico, capaz de superar as atuais tensões comerciais e protecionistas.
É neste ponto que surge a grande oportunidade, e também o maior teste, para Portugal. Durante décadas, a nossa condição periférica foi vista como um obstáculo económico face ao coração industrial da Europa central. Numa nova ordem atlântica, essa mesma geografia ganha outro valor. Com portos de águas profundas, a amarração de cabos submarinos de dados, forte potencial nas energias renováveis e laços históricos ao espaço lusófono e americano, o país reúne condições para deixar de ser visto como a cauda do continente e afirmar-se como uma plataforma relevante no mundo ocidental.
A travessia será exigente, como sublinhou Luís Amado, mas a Europa não está condenada a desaparecer, tal como Portugal não está preso a uma irrelevância perpétua. O continente dispõe de recursos, dimensão de mercado e capital humano, faltando-lhe sobretudo vontade política para converter essa massa crítica em poder efetivo e atravessar a tempestade. A Portugal, cabe ter a ambição de perceber que, quando o centro de gravidade internacional se desloca para o Atlântico, a antiga margem ganha uma nova centralidade.