Houve um tempo em que olhar para a Europa significava exercitar um otimismo acrítico. Hoje, seja em intervenções institucionais ou em conversas de café, tornou-se hábito decretar-lhe o óbito com a frieza de quem faz um inventário. Entre os avisos de Mario Draghi, o envelhecimento demográfico, o atraso tecnológico face a Washington ou Pequim e a fatura da transição energética, instalou-se a ideia cómoda de que o Velho Continente estaria condenado a ser um museu próspero, sem peso geopolítico real.

O equívoco não reside no diagnóstico destas fragilidades, pois ignorá-las seria alimentar a cegueira institucional que tantas vezes paralisa Bruxelas. O verdadeiro erro está em confundir desafios exigentes com uma fatalidade histórica. Como alertou recentemente o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado, numa conferência sobre o Orçamento do Estado, os próximos anos trarão provações severas ao projeto europeu. Ainda assim, será dessa travessia difícil que poderá emergir um novo papel no mundo e um equilíbrio diferente, caso o bloco consiga superar as suas contradições internas e resistir às pressões externas.

Quem dá a Europa por acabada esquece uma premissa básica das relações internacionais. Ninguém gasta milhares de milhões de euros, tempo e engenharia de desinformação para tentar desestabilizar um ator irrelevante. Se a União Europeia fosse apenas uma relíquia burocrática, não seria o alvo prioritário das campanhas híbridas de potências hostis, nem o palco central das disputas comerciais globais. Foi este mesmo espaço político que absorveu o maior choque energético e securitário das últimas décadas sem entrar em rutura, sustentando o apoio no flanco leste enquanto procura redesenhar a sua própria arquitetura estratégica.