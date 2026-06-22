A eterna discussão da produtividade em Portugal

O problema da falta de produtividade em Portugal é estrutural e, em certa medida, cultural, enraizado na forma como pensamos e organizamos a sociedade. Certamente haverá antropólogos e sociólogos a estudar a relação entre cultura, crenças, estrutura social e produtividade. Se este já é um desafio antigo, então, perante o impacto crescente da inteligência artificial, arrisca-se a agravar-se de forma exponencial.Há muito que repetimos os mesmos argumentos. Por um lado, sustenta-se que os baixos salários e más condições não motivam os colaboradores a dar o seu melhor. Por outro, defende-se que sem ganhos de produtividade não é possível aumentar salários. E assim andamos há anos, num ciclo que não evolui. Quando o debate não progride, é legítimo questionar: mudou a realidade ou estão os argumentos desatualizados? Provavelmente, ambos.Diria que as duas posições estão hoje desfasadas do contexto atual. O argumento de que não se podem aumentar salários sem ganhos de produtividade precisa de ser melhor escrutinado, sobretudo quando coexistem lucros crescentes e remunerações elevadas nos cargos de topo. A concentração de rendimentos em poucas pessoas pouco contribui para o desenvolvimento económico do país. Essas pessoas não multiplicam proporcionalmente o consumo local, nem criam mais emprego na sua esfera pessoal.Não defendo uma economia centralizadora, e revejo-me sim nos princípios de Adam Smith que também defendia uma dimensão moral na economia. Na realidade, é difícil justificar que administrações em Portugal aufiram níveis salariais comparáveis aos europeus, quando os restantes colaboradores não acompanham essa realidade.Por outro lado, os colaboradores também deveriam atualizar a sua visão sobre as empresas e o seu papel nelas. Um colaborador de uma empresa tem hoje um papel fundamental para o bom desempenho da mesma. Ser colaborador é muito diferente de ser empresário, as responsabilidades são diferentes e os objetivos financeiros, de eficiência de foco e de produção devem ser respeitados e devem ser vistos como o motor para se obter salários mais elevados. Ora, hoje em dia, ambos os lados parecem não querer acreditar em nenhum dos outros. Obviamente que, como em todos os contextos da vida humana, há abusos. Há colaboradores que dizem estar doentes em dias que não estão. Há outros que dizem precisar de ficar em casa em trabalho remoto por um tema pessoal, quando esse tema não existe, mas há milhares de outros que não fazem nada disto, são cumpridores, bons colaboradores e orgulhosos do trabalho que tem. Lá por haver abusadores, não devemos colocar esse patamar como referencia. Devemos sim encontrar critérios para que essas pessoas deixem de prejudicar os seus colegas de trabalho e passem a encontrar outro lugar num outro contexto.Nada disto é linear, mas há um caminho possível: procurar consensos e equilíbrios no mercado de trabalho. O modelo atual não incentiva suficientemente o mérito e, em alguns casos, até legitima comportamentos de laxismo que prejudicam equipas e organizações. Da mesma forma, salários excessivos nas administrações, ostentação e, por vezes, paternalismo, também não contribuem para alinhar incentivos.Entretanto, aproxima-se uma mudança inevitável. A inteligência artificial e a automação trarão ganhos significativos de produtividade, mas também riscos elevados de desemprego no curto prazo. Perante isto, torna-se urgente pensar numa nova política social, pois a eficiência da máquina terá de cobrir o dano social de curto prazo nesta fase de adaptação. Se não o fizermos, as consequências serão visíveis: aumento da marginalidade, agravamento de problemas sociais como a violência doméstica e impactos diretos nas gerações mais novas. E, no entanto, continuamos a discutir produtividade como se nada disto estivesse em curso.Talvez esteja na altura de mudar o debate.