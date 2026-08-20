A escala do ‘INS Sudarshini’ em Portugal: um encontro entre duas civilizações marítimas

O navio-escola Indiano INS Sudarshini fará escala no Porto de Lisboa: a sua segunda paragem em Portugal após ter visitado Ponta Delgada, Açores. Nesta viagem, transporta não só 50 jovens aprendizes, como também o legado de uma história marítima de 5000 anos, e visita agora uma nação cuja própria história marítima e grandeza marítima dispensam apresentações.

O nome deste navio de três mastros significa “visão auspiciosa” e recebe o nome da meia-irmã de Buda. Entrou oficialmente ao serviço em janeiro de 2012, tendo sido construído pelo Goa Shipyard Limited, na cidade de Vasco da Gama, Goa, e irá ancorar não muito longe do local de onde Vasco da Gama partiu e onde está sepultado.

O INS Sudarshini partiu de Kochi em janeiro de 2026 no âmbito da Lokayan-26, uma expedição transoceânica de dez meses e 22.000 milhas náuticas que o levará a 18 portos em 13 países. Já fez escala em Omã, no Egito e em Malta, participou no festival de grandes veleiros Escale à Sète, em França, e representou a Índia no Sail Boston 2026 e na International Naval Review, que assinalou o 250.º aniversário da independência dos Estados Unidos. É verdadeiramente um “embaixador flutuante”, construído tanto para a diplomacia como para a formação, fazendo uso da linguagem universal da navegação à vela para abrir portas que os navios de guerra e os telegramas diplomáticos não conseguem abrir.