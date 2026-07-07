A energia voltou a ser poder

Durante demasiado tempo discutimos a energia como se fosse apenas uma questão económica. Mais tarde, passámos a encará-la sobretudo como um desafio ambiental. Ambas as perspetivas continuam a ser essenciais. Mas já não são suficientes.A realidade estratégica do século XXI veio alterar profundamente a natureza do debate.A guerra na Ucrânia, a crescente competição entre grandes potências, a instabilidade no Médio Oriente, os ataques a infraestruturas críticas, a vulnerabilidade dos cabos submarinos e a crescente fragmentação das cadeias de abastecimento demonstraram uma evidência que dificilmente poderá voltar a ser ignorada: a energia regressou ao centro da geopolítica.Não regressou apenas como uma commodity. Regressou como um instrumento de poder.Durante décadas, a segurança energética significava garantir combustível suficiente para satisfazer as necessidades de uma economia. Hoje, esse conceito tornou-se manifestamente insuficiente.A verdadeira segurança energética mede-se por uma pergunta muito mais exigente: será um Estado capaz de continuar a funcionar quando o contexto internacional deixa de ser previsível?É esta a questão decisiva.Porque sem energia deixam de funcionar hospitais, redes de telecomunicações, centros de dados, transportes, indústria, serviços de emergência, sistemas financeiros e capacidades militares. Quando a energia falha, a capacidade do Estado para exercer a sua própria soberania começa igualmente a degradar-se.É por isso que falar de segurança energética deixou de ser apenas uma questão de política energética. É falar de segurança nacional.Este novo enquadramento obriga também a abandonar um dos falsos dilemas que mais tem condicionado o debate público: a ideia de que o futuro dependerá da escolha de uma única tecnologia vencedora.Não dependerá.A verdadeira segurança energética não consiste em escolher a melhor fonte de energia. Consiste em construir o sistema energético mais resiliente.Nenhuma tecnologia, por si só, elimina a vulnerabilidade de um sistema complexo. Todas oferecem vantagens, todas apresentam limitações e todas dependem de infraestruturas, cadeias de abastecimento, capacidade tecnológica e condições de operação específicas.A questão decisiva, por isso, não reside em determinar qual será a tecnologia dominante, mas em saber como integrar diferentes soluções numa arquitetura energética suficientemente robusta para responder a contextos de elevada incerteza.Porque a robustez de um sistema nunca resulta da superioridade de um dos seus componentes. Resulta da forma como esses componentes se complementam, criando redundância, flexibilidade e capacidade de adaptação perante cenários de crise.A segurança energética constrói-se através da diversificação de fontes, de fornecedores, de infraestruturas, de tecnologias e de cadeias de abastecimento. Constrói-se através da capacidade de antecipar riscos, reduzir vulnerabilidades e garantir a continuidade das funções essenciais do Estado.Em última análise, constrói-se através da resiliência.Esta mudança de paradigma obriga também a repensar o próprio conceito de soberania.Durante muito tempo, a independência energética foi confundida com autossuficiência. Mas, num mundo profundamente interdependente, nenhum país poderá realisticamente aspirar a ser completamente autossuficiente.A verdadeira soberania energética mede-se hoje por outro critério: a capacidade de reduzir dependências críticas, absorver choques externos, preservar a liberdade de decisão e assegurar a continuidade das funções essenciais do Estado, mesmo perante conflitos, crises geopolíticas ou interrupções nas cadeias globais de abastecimento.É esta capacidade que distingue um sistema resiliente de um sistema vulnerável.A política energética do século XXI deve, por isso, ser entendida como uma política de resiliência nacional. O verdadeiro desafio consiste em construir sistemas capazes de conciliar segurança de abastecimento, competitividade económica, inovação, sustentabilidade e autonomia estratégica.Porque estes objetivos não são concorrentes. São mutuamente dependentes.Talvez tenha chegado o momento de deixarmos de perguntar qual será a energia do futuro. A pergunta verdadeiramente importante é outra: Estamos a construir um sistema energético suficientemente inteligente, diversificado e resiliente para garantir que Portugal continuará a funcionar quando o mundo deixar de ser previsível?É nessa resposta que se joga uma parte significativa da soberania do século XXI. Porque a energia já não é apenas um recurso económico. Voltou a ser uma das expressões mais concretas do poder.