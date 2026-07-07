Opinião DN

A energia voltou a ser poder

Ana Miguel dos Santos
Ana Miguel dos Santos

Especialista em Segurança e Defesa

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Durante demasiado tempo discutimos a energia como se fosse apenas uma questão económica. Mais tarde, passámos a encará-la sobretudo como um desafio ambiental. Ambas as perspetivas continuam a ser essenciais. Mas já não são suficientes.

A realidade estratégica do século XXI veio alterar profundamente a natureza do debate.

A guerra na Ucrânia, a crescente competição entre grandes potências, a instabilidade no Médio Oriente, os ataques a infraestruturas críticas, a vulnerabilidade dos cabos submarinos e a crescente fragmentação das cadeias de abastecimento demonstraram uma evidência que dificilmente poderá voltar a ser ignorada: a energia regressou ao centro da geopolítica.

Não regressou apenas como uma commodity. Regressou como um instrumento de poder.

Durante décadas, a segurança energética significava garantir combustível suficiente para satisfazer as necessidades de uma economia. Hoje, esse conceito tornou-se manifestamente insuficiente.

A verdadeira segurança energética mede-se por uma pergunta muito mais exigente: será um Estado capaz de continuar a funcionar quando o contexto internacional deixa de ser previsível?

É esta a questão decisiva.

Porque sem energia deixam de funcionar hospitais, redes de telecomunicações, centros de dados, transportes, indústria, serviços de emergência, sistemas financeiros e capacidades militares. Quando a energia falha, a capacidade do Estado para exercer a sua própria soberania começa igualmente a degradar-se.

É por isso que falar de segurança energética deixou de ser apenas uma questão de política energética. É falar de segurança nacional.

Este novo enquadramento obriga também a abandonar um dos falsos dilemas que mais tem condicionado o debate público: a ideia de que o futuro dependerá da escolha de uma única tecnologia vencedora.

Não dependerá.

A verdadeira segurança energética não consiste em escolher a melhor fonte de energia. Consiste em construir o sistema energético mais resiliente.

Nenhuma tecnologia, por si só, elimina a vulnerabilidade de um sistema complexo. Todas oferecem vantagens, todas apresentam limitações e todas dependem de infraestruturas, cadeias de abastecimento, capacidade tecnológica e condições de operação específicas.

A questão decisiva, por isso, não reside em determinar qual será a tecnologia dominante, mas em saber como integrar diferentes soluções numa arquitetura energética suficientemente robusta para responder a contextos de elevada incerteza.

Porque a robustez de um sistema nunca resulta da superioridade de um dos seus componentes. Resulta da forma como esses componentes se complementam, criando redundância, flexibilidade e capacidade de adaptação perante cenários de crise.

A segurança energética constrói-se através da diversificação de fontes, de fornecedores, de infraestruturas, de tecnologias e de cadeias de abastecimento. Constrói-se através da capacidade de antecipar riscos, reduzir vulnerabilidades e garantir a continuidade das funções essenciais do Estado.

Em última análise, constrói-se através da resiliência.

Esta mudança de paradigma obriga também a repensar o próprio conceito de soberania.

Durante muito tempo, a independência energética foi confundida com autossuficiência. Mas, num mundo profundamente interdependente, nenhum país poderá realisticamente aspirar a ser completamente autossuficiente.

A verdadeira soberania energética mede-se hoje por outro critério: a capacidade de reduzir dependências críticas, absorver choques externos, preservar a liberdade de decisão e assegurar a continuidade das funções essenciais do Estado, mesmo perante conflitos, crises geopolíticas ou interrupções nas cadeias globais de abastecimento.

É esta capacidade que distingue um sistema resiliente de um sistema vulnerável.

A política energética do século XXI deve, por isso, ser entendida como uma política de resiliência nacional. O verdadeiro desafio consiste em construir sistemas capazes de conciliar segurança de abastecimento, competitividade económica, inovação, sustentabilidade e autonomia estratégica.

Porque estes objetivos não são concorrentes. São mutuamente dependentes.

Talvez tenha chegado o momento de deixarmos de perguntar qual será a energia do futuro. A pergunta verdadeiramente importante é outra: Estamos a construir um sistema energético suficientemente inteligente, diversificado e resiliente para garantir que Portugal continuará a funcionar quando o mundo deixar de ser previsível?

É nessa resposta que se joga uma parte significativa da soberania do século XXI. Porque a energia já não é apenas um recurso económico. Voltou a ser uma das expressões mais concretas do poder.

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