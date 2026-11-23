Há líderes capazes de convencer uma sala inteira a mudar. O problema é que, muitas vezes, são os únicos que continuam iguais.

Benjamin Franklin entrou numa igreja decidido a não dar um cêntimo. Saiu de bolsos vazios.

No século XVIII, foi ouvir George Whitefield, pregador anglicano eloquente. Discordava do financiamento de um orfanato. Mas, à medida que o sermão avançava, mudou de ideias. Primeiro entregaria as moedas de cobre. Depois as de prata. No final, também as de ouro.

Whitefield conseguira aquilo que muitos líderes ambicionam: transformar palavras em ação.

Pregava o “novo nascimento”: a verdadeira transformação não resulta da aparência de virtude, mas de uma mudança interior que se revela nos comportamentos. Esta distinção deveria inquietar os gestores de hoje.

Nunca as empresas investiram tanto na linguagem da transformação. Digitalizam processos, redesenham organogramas, anunciam valores e estratégias. Tudo muda. Exceto a cultura.

O medo continua a governar reuniões. A informação inconveniente desaparece antes de chegar ao CEO. O mérito perde para a proximidade ao poder. A responsabilidade desce na hierarquia, enquanto os louros sobem. Mudámos as ferramentas, mas preservámos os vícios.

Talvez o maior equívoco da gestão seja confundir transformação com modernização. Uma empresa pode instalar Inteligência Artificial e continuar intelectualmente fechada. Pode eliminar papel e manter a burocracia. Pode proclamar transparência e castigar quem diz a verdade.

A tecnologia altera a forma como trabalhamos. Não altera, por decreto, a forma como exercemos o poder.

Proponho um indicador de transformação ausente dos relatórios. O que deixou a empresa de tolerar? Erros escondidos? Colaboradores humilhados? Incompetências promovidas por conveniência? Valores sacrificados à primeira dificuldade?

Se tudo isto continua a acontecer, talvez não estejamos perante uma transformação. Apenas perante uma empresa antiga com uma apresentação nova.

Mas a história de Whitefield contém outra lição, mais desconfortável. O pregador da regeneração espiritual também promoveu a legalização da escravatura na Geórgia e foi proprietário de pessoas escravizadas. A eloquência não apagou a contradição. Inspirar não é o mesmo que ser coerente.

Também hoje há líderes capazes de emocionar auditórios enquanto desiludem as suas equipas. Defendem a ética em conferências e relativizam-na perante um contrato importante. Falam das pessoas como o seu maior ativo, mas tratam-nas como o primeiro custo a eliminar.

A verdadeira cultura de uma empresa não está escrita nas paredes. Revela-se nas decisões difíceis, quando ninguém observa.

Precisamos de menos discursos sobre mudança e de mais coragem para abandonar comportamentos que já não deveriam ter lugar nas organizações. Mudar exige rever privilégios e decisões de quem manda.

A empresa do futuro não será necessariamente aquela que conseguir mudar tudo. Será aquela que tiver coragem de mudar, primeiro, aquilo que sempre se recusou a reconhecer em si própria.

Doutorado em Gestão e executivo internacional