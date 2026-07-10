A diversidade cultural já está nas suas equipas. O problema é que ainda não está na sua estratégia

Enquanto lê este artigo, há trabalhadores de dezenas de nacionalidades diferentes a fazer funcionar sectores inteiros da economia portuguesa. A questão não é se a diversidade cultural existe na sua empresa: é se a sua estratégia já o reconhece.A diversidade cultural não é uma tendência, é a realidade operacional da maioria das empresas portuguesas. A população residente em Portugal chegou em 2025 aos 11,4 milhões, o maior número de que há registo: 14% são imigrantes.Os trabalhadores estrangeiros contribuíram com cerca de 4,15 mil milhões de euros para a Segurança Social, recebendo entre 822 e 827 milhões de euros em prestações sociais. No final do ano, representavam 17,6% das pessoas com contribuições pagas à Segurança Social.Em termos setoriais, os maiores contingentes concentravam-se no alojamento e restauração, com cerca de 129 mil trabalhadores estrangeiros, nas atividades administrativas e serviços de apoio, onde se incluem muitas funções de limpeza, com cerca de 122 mil, e na construção, com cerca de 117 mil. Em termos relativos, o maior peso era registado na agricultura, floresta e pesca, onde 41% dos trabalhadores tinham nacionalidade estrangeira.Estes trabalhadores chegam do Brasil, de Cabo Verde, de Angola, de Marrocos, do Nepal, da Índia e de muitos outros países, trazendo culturas, línguas e formas distintas de entender o trabalho, a hierarquia e a comunicação. Em muitos sectores, já são a espinha dorsal do tecido empresarial português.Ainda assim, a maioria das empresas continua a gerir esta diversidade como um risco a conter: resolve conflitos quando surgem, mas raramente se pergunta que valor perde por não a aproveitar. O erro mais comum é tratá-la como uma tarefa de Recursos Humanos com início e fim — contrato assinado, acolhimento feito, processo encerrado.Tradicionalmente, os RH asseguram a integração administrativa dos trabalhadores estrangeiros: documentação, alojamento, quando necessário, e formação de acolhimento, muitas vezes apenas em português. É uma função essencial, mas sobretudo reativa.O problema não está no que os RH fazem, mas no que lhes é pedido. Durante décadas, a diversidade cultural foi tratada como um desafio de conformidade e integração operacional, não como uma oportunidade estratégica. Ficou visível nos relatórios de diversidade, mas ausente das decisões de negócio.Ao mesmo tempo, as lideranças que gerem equipas multiculturais no terreno raramente receberam ferramentas para o fazer bem. E, assim, as organizações foram perdendo o valor que essa diversidade poderia gerar. Gerir diversidade não se faz com formulários ou formações de acolhimento. Faz-se na liderança, na cultura e nas decisões do dia a dia.O desafio atual chama-se mudança e ela é urgente. A pressão operacional é real, especialmente em sectores com escassez de mão de obra, onde a prioridade é ter pessoas no terreno.As questões relacionadas com a diversidade parecem, neste contexto, um luxo que se deixa para depois. Primeiro resolvemos a operação, depois pensamos na cultura. O problema é que esse "depois" raramente chega. Mas há outro fator menos visível, a maioria dos líderes não tem literacia intercultural. Não porque não se importem, mas porque nunca foi tratada como uma competência de gestão. Não há linguagem partilhada, não há ferramentas, não há métricas. E o que não se mede, não se gere e o que não se gere, não gera valor.A isto acresce a tendência de confundir ausência de conflito com boa gestão intercultural. Uma equipa multicultural que não levanta problemas visíveis não é necessariamente uma equipa bem integrada. Pode simplesmente ser uma equipa onde as vozes diferentes aprenderam que não vale a pena falar. E isso tem um custo enorme para a inovação e para a retenção de talento.Há ainda uma outra dimensão que raramente é falada, trabalhadores em situação de maior vulnerabilidade linguística, legal ou social têm menor capacidade de fazer ouvir a sua voz quando algo corre mal. Organizações sem competência intercultural tendem a não perceber os sinais e quando percebem, o custo já é maior do que seria necessário.As empresas que souberem transformar a diversidade cultural em vantagem competitiva estarão mais bem preparadas para os desafios globais. Não por princípio, mas por lógica de negócio. Equipas culturalmente diversas, quando bem lideradas, tomam decisões mais criativas, resolvem problemas de forma mais ampla e constroem relações de confiança com clientes, parceiros e fornecedores de diferentes contextos. Num mundo de cadeias de valor globais e mercados heterogéneos, esta é uma vantagem estrutural, não cosmética.Há também evidência crescente de que organizações com culturas inclusivas retêm melhor o talento, independentemente da origem. Num contexto de escassez de mão de obra qualificada, a capacidade de criar ambientes onde pessoas de diferentes culturas se sentem valorizadas e com oportunidade real de progressão é, por si só, uma vantagem competitiva no recrutamento e na retenção.Há passos concretos que as empresas devem dar. O primeiro é mapear a composição cultural real das equipas — não apenas nacionalidades, mas também línguas, contextos de origem, formas de comunicar e referências culturais ou religiosas. Sem esse conhecimento, qualquer intervenção será limitada.Depois, é essencial desenvolver literacia intercultural nas lideranças, sobretudo nas chefias de proximidade, que gerem a diversidade no terreno. Mais do que formações pontuais, são necessárias competências práticas: comunicar expectativas, identificar conflitos culturais, reconhecer enviesamentos e garantir que vozes diversas são ouvidas.As empresas devem ainda criar espaços formais de partilha e contributo. A inovação intercultural precisa de estrutura: fóruns regulares onde equipas de diferentes origens ajudam a resolver problemas concretos. O objetivo não é celebrar a diversidade, mas integrá-la nas decisões.Por fim, importa rever processos de gestão de pessoas: recrutamento, acolhimento, avaliação e progressão, com um olhar cultural. Todos carregam enviesamentos que raramente são examinados. Torná-los mais conscientes não é complexo, mas exige intenção, mandato e ferramentas.Há ainda uma dimensão muitas vezes ignorada: equipas culturalmente diversas refletem melhor o mercado real. O conhecimento sobre diferentes comunidades, hábitos de consumo e formas de interpretar a realidade já existe dentro das organizações, está nas pessoas. A questão é saber se a empresa cria condições para o escutar e usar. Ignorar esta dimensão não é apenas perder inovação. É perder relevância num mercado cada vez mais diverso.Num mercado cada vez mais heterogéneo, a organização que souber transformar a sua diversidade interna em inteligência de mercado terá uma vantagem que os concorrentes simplesmente não conseguem replicar sem fazer o mesmo trabalho interno.A diversidade cultural já está nas suas equipas, nas suas cadeias de valor e nos seus clientes. O único lugar onde ainda pode não estar é na sua estratégia, onde a diferença se faz. Não é uma decisão de RH e sim de liderança e ela tem consequências, independentemente de ser tomada ou adiada.