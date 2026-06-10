A democracia não se governa em direto

Vivemos numa era em que quase tudo acontece em público. A política, as decisões económicas e até os desacordos institucionais desenrolam-se diante das câmaras, dos microfones e das redes sociais — com uma velocidade e uma exposição sem precedentes.Os “recados públicos” — pressões exercidas através da comunicação social — são uma prática recorrente nas democracias mediáticas. A literatura académica é clara: este tipo de comunicação é eficaz na captação de atenção e na influência sobre a agenda pública. As teorias do agenda-setting e do framing mediático confirmam que quem consegue definir os termos do debate público detém, com frequência, uma vantagem decisiva na disputa narrativa.Desde os estudos pioneiros de McCombs nos anos 70, a conclusão é clara: os media não dizem às pessoas o que pensar, mas definem aquilo sobre o que pensam. E as instituições políticas foram progressivamente moldadas por essa lógica, até ao ponto em que ela se tornou constitutiva da própria governação. Em Portugal, o Observatório da Comunicação regista a crescente tendência para transformar divergências institucionais em comunicação pública permanente — com um aviso: aquilo que funciona mediaticamente nem sempre resolve os problemas concretos. Quando os desacordos transitam primeiro pela praça pública, o ruído amplifica-se, a polarização aprofunda-se e o espaço para negociação técnica encolhe. A pressão pública pode acelerar respostas, mas pode igualmente cristalizar posições e reduzir questões complexas a disputas onde o que está em jogo é a vitória narrativa, não a solução.Estou convicta de que os conflitos se resolvem melhor quando existem canais diretos e credíveis de diálogo. Isso não significa que as preocupações públicas não devam ser expressas. Em democracia, é legítimo e salutar que organizações e cidadãos recorram à comunicação social para chamar a atenção para problemas relevantes. Com frequência, é essa exposição que desbloqueia temas esquecidos ou confere urgência a respostas que tardavam.Mas há uma diferença fundamental entre alertar publicamente para um problema e fazer da comunicação pública o palco da negociação. Governar exige um tempo que não é o tempo mediático. A resolução eficaz de problemas requer negociação discreta, articulação institucional e paciência na construção de consensos. Confundir estas duas temporalidades tem um custo que, em última análise, é suportado pelos cidadãos.Comunicação pública e negociação institucional não são alternativas — são complementares. O que as distingue é o momento em que cada uma serve melhor a democracia. Há problemas que precisam de visibilidade para avançar; há soluções que só nascem no silêncio. Saber distinguir um momento do outro não é uma habilidade menor: é, talvez, a marca mais segura de quem governa com seriedade.