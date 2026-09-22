A “Cultura” de amanhãs pós-escassez vendida por Musk e outros 'technolords'

“Cultura” é uma civilização onde a escassez material deixou de existir. Graças à energia praticamente ilimitada e à automação total mantida pelas Mentes, dinheiro, propriedade privada, leis coercitivas e hierarquias sociais tornaram-se obsoletos.

Governação benevolente das IAs superinteligentes (paternalismo das Mentes)

Em contraste com o papel tradicional das IAs rebeldes que querem destruir a humanidade (como em Terminator ou Matrix), Banks apresenta as Mentes – IAs conscientes instaladas em naves galácticas e habitats orbitais – como seres profundamente empáticos, espirituosos e éticos. O principal fator apelativo da “Cultura” reside na capacidade de as suas IAs lidarem com a responsabilidade de cuidar de biliões de vidas sem cair no autoritarismo sufocante.

Em debates sobre o alinhamento de IA (AI Alignment), analistas usam as Minds de Banks para debater a utopia vs. distopia invisível. Embora “Cultura” pareça uma utopia livre, ela é gerida por superinteligências artificiais que tomam as decisões reais de política externa e controlo social. Os humanos não governam a “Cultura”; eles vivem nela como convidados de inteligências incomparavelmente superiores, o que leva críticos de tecnologia a questionar se a pós-escassez de Banks é uma verdadeira liberdade ou uma “gaiola de ouro” governada por AIs benevolentes.

Significado e propósito num mundo pós-escassez: Sem pressões económicas ou sociais, e com a tecnologia a libertar a humanidade da labuta diária e a IA a resolver todas as necessidades materiais, os cidadãos da “Cultura” podem fazer escolhas individuais permitindo a verdadeira autoexpressão – baseada em arte, exploração, hedonismo e relações interpessoais – tendo ainda acesso a modificações biológicas, imortalidade virtual e viagens interestelares.

Porém, os livros de Banks colocam um dilema existencial: numa sociedade onde a sobrevivência não exige esforço, e onde a escassez não existe, o que dá significado à vida humana? Ou corre o risco de cair num vazio niilista?

De volta à realidade

A obra de Banks ultrapassa o entretenimento de uma space opera e oferece profundas reflexões sobre a política, a ética do poder e a própria natureza da liberdade humana.

Pelo que não é de estranhar que analistas e filósofos de tecnologia usem frequentemente a série “Cultura” como o principal ponto de referência em debates sobre AGI e pós-escassez. Porém, a sua instrumentalização pelos technolords é altamente criticável.

O método não é novo.

Acena-se com amanhãs que cantam – desaparece a pobreza; a habitação, a alimentação, os transportes, são grátis ou cobertos por um rendimento atribuído pelo estado sem necessidade de trabalhar; todas as doenças são curadas, a própria vida é estendida para períodos multiseculares.

Os gurus da IA e os bilionários tecno-oligarcas não se dignam explicar como tal se irá concretizar, para além de umas frases grandiloquentes e de umas tiradas genéricas como aquela de Musk referida no início do artigo – para quem a solução não é um qualquer rendimento básico universal (cujo elevado custo levou ao recuo de todos os governos que o ensaiaram e que estudos da OCDE e do FMI revelam só ser possível com significativo agravamento da fiscalidade), mas sim um “elevado rendimento universal”. Vindo esta proposta da boca de alguém que montou um sofisticado planeamento fiscal para não pagar impostos sobre o rendimento – porque não tem rendimentos, apenas dívidas contraídas dando de colateral partes do seu elevado património financeiro – fica claro que tais declarações são dichotes para fins mediáticos, não são propostas para ser levadas a sério.

Entretanto, no mundo real longe da ficção científica, das redes sociais e dos dichotes para seguidores e mentecaptos que chegam a presidente, levantam-se biliões em fundos vários, empurram-se esclarecimentos e pormenores para as calendas e investe-se fortemente no lobbying, e em contribuições para superpacs e outros mecanismos de financiamento político e interferência tecnológica em processos eleitorais que assegurem que os decisores políticos fazem o que os tecno-oligarcas ditarem, incluindo garantias de não regulação da IA.

A “compreensão”, se não mesmo aprovação, dos gurus da IA e dos bilionários technolords quanto ao papel das IAs superinteligentes na série “Cultura” também merece profunda preocupação. É já hoje claro que a criação de IAs superinteligentes constitui um risco existencial para a humanidade. Centenas de personalidades insuspeitas têm vindo a alertar para isso, tendo elaborado manifestos que os governos dos principais blocos económicos desenvolvendo IA olímpica e irresponsavelmente ignoram.

Uma das lições que Iain M. Banks nos deixa com a série “Cultura” é que a utopia não é um estado estático de perfeição inocente, mas sim um processo contínuo e dinâmico de escolhas éticas.

É profundamente preocupante que tantos relevantes gurus da IA e bilionários technolords façam a promoção de futuros risonhos e prósperos, mas altamente improváveis, escolhendo ignorar o risco existencial de IAs superinteligentes e deitando preocupações éticas para o caixote do lixo dos “disclaimers” dos Prospetos de OPI (listagem em bolsa de valores). Enquanto os seus atos vão demonstrando um crescente foco na acumulação de riqueza e poder.