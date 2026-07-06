A compaixão não é inata, mas pode ser desenvolvida

Num mundo cada vez mais acelerado, competitivo e centrado no desempenho, a compaixão surge frequentemente como uma qualidade desejável, mas muitas vezes considerada inata: ou se nasce compassivo ou não. Contudo, a investigação científica das últimas décadas sugere exatamente o contrário. A compaixão pode ser desenvolvida, fortalecida e treinada, tal como qualquer outra competência humana.Antes de mais, importa distinguir três conceitos frequentemente confundidos: simpatia, empatia e compaixão.A simpatia consiste em reconhecer o sofrimento de alguém e sentir preocupação ou pena pela situação. É uma reação afetiva importante, mas tende a manter uma certa distância entre quem observa e quem sofre.A empatia representa um passo além. Significa compreender e sentir a experiência emocional do outro, colocando-se, metaforicamente, no seu lugar. A empatia permite-nos perceber a dor alheia, mas não implica necessariamente uma ação para aliviar esse sofrimento.A compaixão, por sua vez, inclui o reconhecimento do sofrimento, a compreensão da experiência da outra pessoa e, sobretudo, a motivação para agir de forma a ajudar. A compaixão transforma a sensibilidade em compromisso e a compreensão em ação. Como refere o investigador canadiano Shane Sinclair, a compaixão distingue-se da empatia precisamente porque envolve uma resposta concreta orientada para o alívio do sofrimento.Os estudos de Sinclair e da sua equipa demonstram, assim, que a compaixão não é apenas um traço de personalidade, mas uma competência que pode ser aprendida e cultivada. Assim surgiu o programa EnACT (Evidence-informed, Competency-based, Accredited Compassion Training), um programa de formação estruturado para desenvolver competências compassivas em profissionais de saúde e líderes organizacionais. Os estudos demonstram melhorias significativas nas competências de compaixão dos participantes, maior satisfação profissional e redução de sintomas de burnout após a formação.Mas estes resultados têm implicações profundas para além do contexto da saúde. Se a compaixão pode ser ensinada a profissionais que trabalham sob elevados níveis de stress, então também pode ser promovida em famílias, escolas, igrejas e comunidades de uma forma geral.Como psicóloga, acredito que esta é uma das competências mais importantes que podemos promover nas novas gerações. Vivemos uma época em que o conhecimento técnico é indispensável, mas insuficiente. Precisamos igualmente de formar pessoas capazes de reconhecer a vulnerabilidade humana, agir com bondade e contribuir para o bem-estar coletivo.A compaixão não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, exige coragem, presença, sensibilidade e compromisso. Por isso, a compaixão deve ser encarada não apenas como uma virtude moral, mas como uma competência essencial para o século XXI. E, felizmente, a ciência mostra-nos que é uma competência que todos podemos aprender.