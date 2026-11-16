A cegueira do imediato

O ano começou com a tempestade Kristin, que atingiu dezenas de municípios, e chega a novembro com a Bruna e a Charles. Pelo meio, segundo o IPMA, o continente registou nove ondas de calor, num total de 98 dias, e o setembro mais quente desde 1931. Passámos metade do ano a dar nomes às tempestades e a outra metade a morrer de calor. Quantas vezes pode acontecer o excecional antes de deixarmos de lhe chamar exceção?

Uma tempestade não prova as alterações climáticas, tal como um dia frio não as desmente. Mas sabemos que o aquecimento global torna muitos fenómenos extremos mais frequentes e intensos. O que continua a mudar demasiado devagar é a forma como nos preparamos para as suas consequências.

As nossas instituições vivem condicionadas pelo curto prazo. O orçamento do ano e o calendário eleitoral pesam mais do que decisões cujos resultados só serão visíveis daqui a 20 anos, como o ordenamento do território ou a adaptação das cidades ao calor.

A Charles expôs esta contradição. Depois das críticas sobre a Kristin, o Governo declarou o alerta e encerrou escolas e serviços não-essenciais. A depressão perdeu força e surgiram acusações de excesso de zelo. Mas o caso não demonstra que a prevenção tenha sido excessiva, nem que tenha evitado determinados danos. Mostra como é difícil decidir perante previsões probabilísticas e avaliar depois, quando já conhecemos o resultado. Preparar o país para dois dias difíceis não é prepará-lo para as próximas décadas.

A mesma contradição atravessa as escolhas europeias. A União Europeia aprovou reduzir 90% das emissões líquidas até 2040, admitindo créditos internacionais até cinco pontos percentuais. Adiou para 2028 o novo mercado de carbono para edifícios e transportes rodoviários e, com o pacote Omnibus, reduziu obrigações de sustentabilidade das empresas. Há razões económicas e sociais para estas decisões. Mas também há custos futuros que não desaparecem por serem adiados.

A COP31, em Antália até 20 de novembro, enfrenta o mesmo dilema. Na abertura, os países africanos não conseguiram incluir na agenda a discussão sobre triplicar o financiamento da adaptação. O Brasil apresentou um roteiro para a transição dos combustíveis fósseis, ainda sem acordo. Todos reconhecem a urgência climática. O consenso termina quando é preciso decidir quem paga, quanto e quando.

Tenho defendido que a legitimidade de uma política pública se testa menos nas intenções do que na distribuição dos recursos. No discurso, todos defendem a adaptação, mas, no orçamento, compete com as urgências do dia.

Curar esta cegueira não exige adivinhar o futuro. Exige reconhecer que as decisões de hoje têm consequências a 20 anos, proteger o investimento em adaptação das mudanças de ciclo político e avaliar os governos não apenas pelos danos que repararam, mas também pelos riscos que reduziram. A Charles mostrou como isso é difícil.

A responsabilidade não é apenas do Estado. A autarquia que prepara a cidade para o calor, a empresa que protege as suas cadeias de abastecimento e a instituição social que identifica os mais vulneráveis no próximo verão fazem o mesmo exercício: antecipar o que pode acontecer para decidir melhor no presente.

Porque o verdadeiro risco não é que as tempestades tenham nomes. É que continuemos a tratá-las como acontecimentos inesperados.