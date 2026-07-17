A caverna de Alexandre, Haia e Bastilha

I. A Justiça Num Mundo Sem Bússola Nas salas solenes de Haia, o silêncio contrasta com o eco das bombas que continuam a cair a milhares de quilómetros. Para quem sobreviveu ao horror, cada testemunho perante um tribunal internacional carrega o peso de mil vozes silenciadas. A 17 de julho de 1998, há 28 anos, com a assinatura do Estatuto de Roma, a Humanidade firmou um pacto audaz: o de que os crimes mais graves não ficariam impunes. Nascia a promessa da Justiça Penal Internacional.Quase três décadas depois, o otimismo daquele verão deu lugar a uma realidade fraturada. Hoje, celebramos este Dia Internacional da Justiça Penal com a urgência e a apreensão próprias de quem vê o multilateralismo vacilar. Num mundo sob a égide de uma polarização asfixiante, a Justiça enfrenta o seu maior teste. As grandes potências tratam, não raro, o Direito Internacional como um menu de conveniência, aplicando-o aos rivais e ignorando-o nos seus próprios quintais. Mesmo a nível interno, não são poucas as democracias que se confrontam com ameaças ao princípio da separação de poderes e à independência do sistema judiciário.O principal obstáculo atual não é a falta de leis, mas a erosão da confiança. Da Europa de Leste ao Médio Oriente, a desordem global expõe uma dolorosa dualidade. Como convencer as vítimas da universalidade da lei quando mandados de captura são politizados ou sumariamente ignorados? O Tribunal de Haia depende estritamente da vontade política e da cooperação dos Estados para fazer cumprir as suas decisões.Hoje, este 17 de julho exige honestidade. Sem uma genuína cooperação e sem a coragem de aplicar a mesma régua a fracos e a poderosos, a Justiça penal arrisca tornar-se um luxo seletivo dos vencedores. Reerguer esta promessa, de igualdade perante a lei e da sua aplicação universal, é o único caminho para que o direito à dignidade humana não seja esmagado pelo cinismo geopolítico. II. A caverna e a Bastilha dos exames Fernando Alexandre chegou ao Governo com a presunção de competência: académico respeitado, economista de método. Mas a crise dos Exames Nacionais comprovou que competência técnica não dispensa responsabilidade política. Conhecer sistemas não é governar pessoas. E um erro administrativo nunca é apenas administrativo. Tem rostos: alunos, famílias, professores, férias marcadas, futuros adiados.Platão ajuda a entender o falhanço. Na Alegoria da Caverna, os homens confundem sombras com realidade. Alguma governação tem essa tentação: olhar para plataformas e indicadores e imaginar que a realidade obedece ao desenho e que a sombra é o todo. O ministro ficou preso a essa caverna. Viu o sistema, acreditou nele. Demorou a ver as pessoas para além da sombra. O novo modelo de correção digital falhou no momento decisivo. Não há, pois, como evitar a responsabilidade política: não é aceitável exigir rigor aos alunos e dar desculpas vagas; exigir pontualidade e responder com sistemas indisponíveis; publicar calendários oficiais e depois insinuar imprudência de quem confiou neles.Outra imagem que nos convoca é a da Tomada da Bastilha, cujo aniversário também se assinalou esta semana. Com pouca relevância militar era, à época, símbolo de um poder fechado que não prestava contas. A crise dos exames não é, obviamente, a Bastilha, mas um ministério que garante, depois desvaloriza e, mais tarde, transfere culpas, remete para o episódio histórico em que um poder que não ouve, acaba isolado e cercado por uma realidade que se impõe.Fernando Alexandre ficou entre a caverna de Platão e a Bastilha: preso às sombras de um sistema que julgava controlado e depois surpreendido pela revolta legítima de quem confia no Estado.