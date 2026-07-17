Opinião DN

A caverna de Alexandre, Haia e Bastilha

André Franqueira Rodrigues
André Franqueira Rodrigues

Advogado, eurodeputado pelo PS e membro da Comissão de Defesa do Parlamento Europeu

Publicado a

I. A Justiça Num Mundo Sem Bússola

Nas salas solenes de Haia, o silêncio contrasta com o eco das bombas que continuam a cair a milhares de quilómetros. Para quem sobreviveu ao horror, cada testemunho perante um tribunal internacional carrega o peso de mil vozes silenciadas. A 17 de julho de 1998, há 28 anos, com a assinatura do Estatuto de Roma, a Humanidade firmou um pacto audaz: o de que os crimes mais graves não ficariam impunes. Nascia a promessa da Justiça Penal Internacional.

Quase três décadas depois, o otimismo daquele verão deu lugar a uma realidade fraturada. Hoje, celebramos este Dia Internacional da Justiça Penal com a urgência e a apreensão próprias de quem vê o multilateralismo vacilar. Num mundo sob a égide de uma polarização asfixiante, a Justiça enfrenta o seu maior teste. As grandes potências tratam, não raro, o Direito Internacional como um menu de conveniência, aplicando-o aos rivais e ignorando-o nos seus próprios quintais. Mesmo a nível interno, não são poucas as democracias que se confrontam com ameaças ao princípio da separação de poderes e à independência do sistema judiciário.

O principal obstáculo atual não é a falta de leis, mas a erosão da confiança. Da Europa de Leste ao Médio Oriente, a desordem global expõe uma dolorosa dualidade. Como convencer as vítimas da universalidade da lei quando mandados de captura são politizados ou sumariamente ignorados? O Tribunal de Haia depende estritamente da vontade política e da cooperação dos Estados para fazer cumprir as suas decisões.

Hoje, este 17 de julho exige honestidade. Sem uma genuína cooperação e sem a coragem de aplicar a mesma régua a fracos e a poderosos, a Justiça penal arrisca tornar-se um luxo seletivo dos vencedores. Reerguer esta promessa, de igualdade perante a lei e da sua aplicação universal, é o único caminho para que o direito à dignidade humana não seja esmagado pelo cinismo geopolítico.

 

II. A caverna e a Bastilha dos exames

Fernando Alexandre chegou ao Governo com a presunção de competência: académico respeitado, economista de método. Mas a crise dos Exames Nacionais comprovou que competência técnica não dispensa responsabilidade política. Conhecer sistemas não é governar pessoas. E um erro administrativo nunca é apenas administrativo. Tem rostos: alunos, famílias, professores, férias marcadas, futuros adiados.

Platão ajuda a entender o falhanço. Na Alegoria da Caverna, os homens confundem sombras com realidade. Alguma governação tem essa tentação: olhar para plataformas e indicadores e imaginar que a realidade obedece ao desenho e que a sombra é o todo. O ministro ficou preso a essa caverna. Viu o sistema, acreditou nele. Demorou a ver as pessoas para além da sombra. O novo modelo de correção digital falhou no momento decisivo. Não há, pois, como evitar a responsabilidade política: não é aceitável exigir rigor aos alunos e dar desculpas vagas; exigir pontualidade e responder com sistemas indisponíveis; publicar calendários oficiais e depois insinuar imprudência de quem confiou neles.

Outra imagem que nos convoca é a da Tomada da Bastilha, cujo aniversário também se assinalou esta semana. Com pouca relevância militar era, à época, símbolo de um poder fechado que não prestava contas. A crise dos exames não é, obviamente, a Bastilha, mas um ministério que garante, depois desvaloriza e, mais tarde, transfere culpas, remete para o episódio histórico em que um poder que não ouve, acaba isolado e cercado por uma realidade que se impõe.

Fernando Alexandre ficou entre a caverna de Platão e a Bastilha: preso às sombras de um sistema que julgava controlado e depois surpreendido pela revolta legítima de quem confia no Estado. 

Opinião
Ministro da Educação
Tribunal de Haia
Direito Internacional
André Franqueira Rodrigues
Correção dos exames
Dia Internacional da Justiça Penal
Tomada da Bastilha
Diário de Notícias
www.dn.pt