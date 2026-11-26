O brilhante Manobras na Casa Branca, de Barry Levinson, não teve um título famoso em português. O original é Wag The Dog, uma frase da política norte-americana que remonta ao século XIX. Resumindo, coloca-nos perante a situação surreal em que não é o cão que abana a cauda, mas sim a cauda que abana o cão. E remete para as distrações políticas (os spins) tão comuns nas campanhas eleitorais ou, pior, para quando permitimos que um pequeno grupo, um pormenor secundário ou um factor menos determine e controle desfechos e resultados muitíssimo mais importantes. Uma das alterações ao Orçamento do Estado para 2027 recordou-me desta expressão. É a ideologia que abana o mercado, ou o mercado que abana a ideologia?

Entre 2019 e setembro esteve em vigor o Programa de Apoio ao Arrendamento, criado pelo governo PS. Desde então está em execução o Regime Simplificado de Arrendamento Acessível (RSAA), criado pela AD. Em conjunto aprovaram apenas 2.612 contratos. Isto equivale a 0,2% do universo de 1,4 milhões de arrendamentos registados nas Finanças. Uma média de 326 contratos por ano para resolver uma crise nacional de habitação.

Os números apontam para um falhanço tão evidente que até Pedro Nuno Santos, o arquiteto político Programa de Apoio ao Arrendamento que esteve em vigor mais de cinco anos, admitiu isso mesmo. O programa falhou. O RASS que se seguiu não fez melhor. Ainda assim, em Portugal, quando uma política pública fracassa, há sempre quem não admita que é mais produtivo corrigir a causa do problema.

Na passada sexta-feira, a oposição ao atual governo - concretamente o PS, apoiado pelo Chega - eliminaram a taxa reduzida de 10% de IRS para as chamadas rendas “moderadas”, criada em março pela AD.

As palavras são importantes. E o PS de José Luís Carneiro tem insistido duas: o Governo não se deve focar em rendas “moderadas” de até 2300 euros. Deve sim pensar em rendas “acessíveis”. Num ponto o atual secretário-geral do PS tem razão: as palavras são importantes e a comunicação desta medida por parte do Governo foi desastrosa ao ponto de a “matar” na casa de partida.

Mais do que o aumento da tributação, a medida que acaba com o benefício fiscal aos senhorios acrescenta um ingrediente tóxico ao mercado: a imprevisibilidade. Nenhum proprietário, sobretudo num país onde a maioria dos senhorios é idosa e avessa ao risco, investe ou coloca imóveis no mercado quando as regras fiscais mudam ao sabor de maiorias conjunturais ou das coligações negativas. E metade dos que estão no mercado do arrendamento, estão desde já a pensar em sair dele, como mostram dados da Associação Lisbonense de Proprietários.

É difícil a um senhorio, a uma família ou a um grande fundo imobiliário fazer planeamento quando a fiscalidade muda desta forma. E perante a incerteza, quem tem bom senso tende a não fazer nada. Casas paradas, vazias e fora do arrendamento.

Dirão os mais otimistas que o verdadeiro efeito desta medida que penaliza os senhorios é a de descer as rendas até ao ponto em que estes podem submeter os seus contratos regime das rendas acessíveis.

Os números são claros: os programas de arrendamento acessível nunca tiveram muita tração - devido às muitas regras, à burocracia e ao cumprimento de critérios restritivos. E o desconto fiscal como o que o Governo AD criou em março só transformou a pouca tração em tração nenhuma.

Como é que se obriga os senhorios a um programa de rendas acessíveis que não lhes dá vantagem ou interesse económico? Apelando a que sentimento? Qual é o passo seguinte quando os senhorios não puserem a casa no mercado, são novamente obrigados, aumentando-lhes fortemente o IMI, como sugeria em 2022 Mariana Mortágua?

Por outro lado, a medida afeta precisamente quem cumpre a lei. Os dados da Inspeção-Geral das Finanças ajudam a perceber. Cerca de 60% dos inquilinos em Portugal vivem sem contrato declarado, num mercado paralelo de 2,2 milhões de arrendamentos informais. Perante esta realidade, o que acontece quando o Estado sobe o imposto de 10% para 25% num mercado com forte procura e pouca oferta? Ou o aumento é repassado para o inquilino no valor da renda (por exemplo nos novos contratos) ou empurra mais proprietários para a economia paralela.

E se reforçarmos a fiscalização? Os programas de arrendamento acessível falham não por falta de penalização fiscal fora deles, mas porque ignoram a lei básica da oferta e da procura. Numa cidade como Lisboa, exigir que um proprietário arrende um T2 por 1200 euros quando o mercado paga substancialmente mais é pedir-lhe que subsidie, do seu próprio bolso, uma função social que pertence ao Estado. Nem a isenção total de IRS compensa essa perda quando a diferença face ao valor real do imóvel é demasiado grande.

No fim, o mercado dirá como responde a esta visão política. Para tentar ressuscitar um modelo de arrendamento acessível que em oito anos não chegou a três mil famílias, optou-se por criar uma instabilidade que afasta os senhorios do mercado do arrendamento e até para contratos clandestinos. No fundo, é a ideologia a tentar abanar o mercado. E isso funciona poucas vezes. Pelo menos em democracia.