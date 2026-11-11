A cadeira estava reservada

Penélope é, há quase três mil anos, uma imagem poderosa de lealdade. Durante 20 anos, esperou por Ulisses, tecendo de dia e desfazendo à noite a mortalha que lhe permitia adiar os pretendentes. Inteligência não lhe faltava, mas usou-a sobretudo para preservar a casa, não para conquistar um lugar próprio.

Lembro-me dela sempre que uma mulher recusa subir a um palco por não se considerar suficientemente preparada ou por receio de ocupar um espaço que aprendeu a ceder aos outros.

Fala-se muito da ausência de mulheres nas conferências. Contam-se os painéis exclusivamente masculinos e a responsabilidade recai, quase sempre sobre quem organiza. Mas quem já preparou um programa sabe que não são raras as vezes que as mulheres são convidadas e que acabam por recusar.

E dizem que não, essencialmente, por duas razões que nada têm que ver com a falta de mérito.

A primeira resume-se a uma frase: “Não sou a pessoa certa.” É frequentemente dita por mulheres experientes, que conhecem profundamente o tema e têm muito a acrescentar. Ainda assim, hesitam. Questionam se estarão preparadas, se serão convincentes ou se haverá alguém mais qualificado.

Fomos educadas para a modéstia e para só falar quando temos absoluta certeza. Mas a certeza raramente chega – e o convite não espera. Quem recusa hoje perde a experiência que poderia dar-lhe confiança amanhã. Assim, a prudência pode transformar-se em autoexclusão.

Por vezes, porém, a hesitação nasce de experiências concretas: reuniões em que a intervenção foi ignorada, ideias que só ganharam valor depois de repetidas por um homem ou ambientes em que assumir protagonismo teve consequências. Aprende-se que falar pode ter um preço e que permanecer em segundo plano parece mais seguro.

O silêncio, nesses casos, não é falta de voz. É uma resposta adquirida perante espaços que nem sempre acolhem todas as vozes da mesma forma.

A segunda razão é mais silenciosa: “Tenho de falar com a chefia.” E esta, ainda muitas vezes masculina, acaba por ir em seu lugar ou por indicar outro homem.

Virginia Woolf escreveu que, durante séculos, as mulheres serviram de espelhos capazes de refletir a imagem dos homens com o dobro do tamanho. Dar palco a uma mulher implica abdicar desse reflexo, reconhecer o seu mérito e aceitar que a autoridade não é exclusiva dos homens. Ainda há quem tenha dificuldade em fazê-lo.

É aqui que Penélope regressa. Não insiste, nem questiona. Aprendeu que não se fazem ondas, que é preferível não se expor e que defender a casa também significa não a contrariar.

É uma lealdade genuína, mas de sentido único: protege quem manda e apaga quem a pratica.

Sejamos claras: a lealdade não se mede pelo silêncio. Uma organização que permite às suas mulheres falar em público ganha visibilidade, credibilidade e capacidade para atrair talento.

Quem cede o palco não perde autoridade. Demonstra que soube reconhecer, formar e valorizar pessoas capazes. Felizmente, já há quem o tenha percebido. Mas ainda são exceções, e deviam ser a regra.

O que fazer, então? Insistir. Não aceitar o primeiro “não” como resposta definitiva. Explicar por que razão aquela mulher foi escolhida, reconhecer a sua experiência e ajudá-la a preparar-se, se necessário.

Quem chefia, deve trocar a pergunta “porquê eu?” por “como a posso ajudar a brilhar?”. E a nós, mulheres, cabe aceitar antes de nos sentirmos completamente preparadas. A confiança raramente vem antes do desafio. Muitas vezes, nasce depois de subirmos ao palco e descobrirmos que o lugar era, afinal, nosso.

Penélope foi leal e esperou 20 anos. Hoje, a lealdade que nos cabe já não é a do tear, à espera de que alguém nos devolva o lugar. É a de ocupar a cadeira que nos reservaram, porque cada cadeira vazia transmite uma mensagem às mulheres que vêm depois.

Da próxima vez que o convite chegar, aceitem.

Secretária-Geral da AHRESP