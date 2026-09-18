A arte de ganhar antes de entrar em campo

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco (PSD), rejeitou o pedido de CPI feito pelo Chega, por considerar que abrangia, de forma excessivamente ampla, a atividade e os mandatos passados de Luís Neves enquanto esteve na Direção Nacional da PJ. Por outras palavras, Aguiar-Branco entende que as regras de uma CPI (mesmo potestativa, como foi o caso) exigem que o âmbito de fiscalização de uma CPI seja bem especificado e focado em atos concretos.

Por outro lado, aceitou o pedido do JPP. Só que ontem, o Partido Socialista – um dos partidos da oposição mais silenciosos face à polémica do MAI – anunciou que vai votar contra a sua realização, pelo que os cenários em cima do tabuleiro são quase todos favoráveis ao partido de André Ventura.

Cenário 1: o presidente do Chega pode reiterar uma das suas acusações iniciais, a de que tanto o PSD, como o PS, não querem escrutínio sobre si, sobre as suas ações e muito menos sobre o ministro Luís Neves. Só que agora não é só um “bitaite”, há duas decisões políticas, independentemente da bondade das razões invocadas, que serão chamadas por Ventura a confirmar essa perceção junto dos portugueses.

Cenário 2: o Chega reformula (pela segunda vez) o seu pedido potestativo – por exemplo, com uma cópia do texto do JPP, aprovado anteriormente por Aguiar-Branco – e a CPI realiza-se.

Cenário 3: vai mais longe no texto e é novamente chumbado ou consegue, finalmente, que o pedido seja aprovado.

Em todos estes cenários, o Chega consegue ganhos de causa e, em parte do eleitorado que não é o seu, poderá vincar a ideia de que é o único partido (ou dos únicos) que quer realmente saber o que aconteceu nos casos polémicos do reboque apreendido que foi usado pelo empreiteiro do ministro.