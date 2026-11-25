A aprovação do Orçamento do Estado para 2027 resolveu uma questão imediata: Portugal não ficará sem orçamento no próximo ano. Não resolveu, porém, o problema político que esteve presente em todo o processo. O Governo continua sem maioria parlamentar e a aprovação tornou mais visível a distância entre conseguir passar um documento e conseguir governar com estabilidade.

A abstenção do PS foi decisiva, mas não deve ser confundida com apoio político ao Executivo. O partido de José Luís Carneiro viabilizou o Orçamento e, na discussão das medidas, procurou imprimir-lhe uma marca própria. Esta posição permite ao PS apresentar-se como responsável perante o país - evitando ser apontado como causa de uma crise orçamental - e, simultaneamente, afirmar que não abdica de influenciar as escolhas públicas. É uma estratégia de equilíbrio: não derruba o Governo, mas também não lhe oferece um acordo que reduza a sua margem de oposição.

Para Luís Montenegro, o resultado tem duas faces. Pode reivindicar a aprovação do terceiro Orçamento do seu Governo e afastar, por agora, a hipótese de eleições antecipadas motivadas por um chumbo. Mas não pode apresentar a votação como prova de que dispõe de uma base parlamentar estável. O texto foi aprovado com os votos dos partidos que sustentam o Executivo e a abstenção socialista; várias alterações relevantes passaram contra a vontade do PSD e do CDS-PP. O Governo ganhou o instrumento orçamental, mas perdeu parte do controlo sobre o seu conteúdo.

A expressão “coligação negativa”, usada pelo Executivo para descrever algumas votações, traduz uma dificuldade real: propostas de partidos diferentes podem somar votos para impor medidas sem formar uma maioria política duradoura. Mas também serve para deslocar o debate. Num Parlamento sem maioria, o Governo não pode esperar que a oposição se limite a escolher entre aceitar o seu programa e provocar uma crise. A negociação de alterações faz parte do funcionamento parlamentar. O que se pode exigir aos partidos é que assumam o custo e as consequências das propostas que aprovam.

O Chega enfrenta aqui uma contradição estratégica. Participou em votações que alteraram o documento e, no final, votou contra o Orçamento. Pode assim reclamar influência sobre medidas concretas e conservar a posição de oposição ao Governo. Essa combinação pode ser eficaz no curto prazo, mas não é neutra: quanto mais decisivo for o seu voto para moldar políticas públicas, mais difícil será sustentar que a responsabilidade pertence sempre aos outros.

O PS também terá de gerir o preço da sua escolha. Ao viabilizar o documento, reduz o risco de ser responsabilizado por uma crise imediata, mas fica sujeito à crítica de ter permitido a continuidade do Governo. Ao aprovar alterações em conjunto com partidos que ocupam espaços políticos distantes, mostra que há maiorias possíveis para matérias específicas; não demonstra, por si só, que exista uma alternativa coerente para governar. Uma maioria de votação não é automaticamente uma maioria de governo.

É neste ponto que a disputa pode endurecer. O primeiro-ministro anunciou que o Governo distinguirá normas impositivas de normas que considera recomendatórias. Se o Executivo entender que pode não aplicar medidas aprovadas, e a oposição interpretar essa posição como uma tentativa de contornar a vontade parlamentar, a tensão deixará de ser apenas orçamental. Poderá evoluir para um conflito sobre os limites da ação do Governo e do Parlamento. Não é inevitável que isso aconteça, mas a forma como o Executivo cumprir - ou contestar - as normas será um teste político decisivo.

A questão não é apenas saber se o Governo chega ao fim da legislatura. É saber se consegue construir entendimentos para além do Orçamento, numa Assembleia em que nenhum partido tem votos suficientes para impor sozinho a sua agenda. Se cada negociação for tratada como uma humilhação e cada votação desfavorável como uma ameaça institucional, o país entrará num ciclo de confronto que tornará mais difícil aprovar reformas e responder a problemas urgentes.