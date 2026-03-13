3porsemana? Não sabe o bem que lhe fazia...

Na semana passada escrevi sobre longevidade com saúde e autonomia. Li e reli. E não consegui ficar por ali. Por vezes, temos de nos chegar à frente. Dar o exemplo. Ou, na expressão mais rotineira, influenciar. Mas aqui, acredito, pelo bem. Não para vender um produto, mas apenas para tentar apelar à ação. O tão inteligente ditado popular que diz “não deixes para amanhã o que podes fazer hoje.” Adenda: “o que deves fazer hoje”. Consequência da tal reflexão que fiz – e acreditem que tive uma semana para efetivar ou calar-me para sempre –, surge a decisão de voltar a pôr em prática um movimento que lancei há nove anos e que, curiosamente, parei no confinamento. Trata-se do #3porsemana. Sim, com hashtag e tudo! Algo que começou comigo e, em pouco tempo, alargou-se a umas boas centenas de pessoas por todo o país. A ideia é tão simples que quase parece revolucionária: mexer o corpo três vezes por semana. Não é uma maratona, não é uma transformação milagrosa em 30 dias, não é uma obsessão estética, é apenas um compromisso mínimo com a sua saúde, bem-estar, longevidade... Três vezes por semana cabe numa vida normal. Cabe entre reuniões, filhos, trânsito, prazos, jantares tardios e fins de semana que desaparecem num instante. Cabe porque não exige perfeição, exige apenas intenção.O #3porsemana muda o enquadramento e surge para que nem eu, nem vocês teimem em dar desculpas para nada fazer. Não pede heroísmo, pede consistência. Não pede seis dias no ginásio, pede três momentos em que o corpo se lembra que foi feito para se mexer. Pode ser corrida, musculação, natação, caminhada rápida, padel, surf, bicicleta ou até aquela futebolada que adia há meses.O importante não é o desporto em si, é a regularidade. E há uma pequena verdade científica escondida nesta simplicidade, três sessões semanais já são suficientes para melhorar a condição cardiovascular, fortalecer músculos, reduzir stress, dormir melhor e, sobretudo, criar uma rotina (saudável) que se encaixe na sua agenda semanal.Três vezes por semana pode parecer pouco se também procura um ideal atlético/estético, mas é imenso se falamos nos perigos do sedentarismo. Entre o zero e o perfeito existe um território enorme, e é exatamente aí que a maioria das pessoas vive. Agora, a decisão é sua! Como aderir ao movimento:Olhe para a sua agenda e reserve os dias e horários mais convenientes. Deve começar por escolher um ou mais desportos que goste de praticar. Se já tiver companhia para treinar, melhor ainda. Depois de cada treino, deve publicar na sua conta de Instagram uma foto ou vídeo e escrever sempre a hashtag #3porsemana. Sim, esta é a prova de que assumiu o compromisso de treinar, pelo menos, três vezes por semana. Vamos a isso?