1. O CEO fala. Quem se atreve a discordar?

A reunião correu extraordinariamente bem. Apresentei uma ideia. Ninguém discordou. Os responsáveis concordaram, os argumentos pareceram sólidos e saí com aquela sensação confortável de que estávamos todos alinhados. Mas há uma pergunta que, com os anos, aprendi a fazer a mim próprio:

Concordaram comigo ou concordaram com o CEO?

A diferença pode valer milhões.

Nas empresas, o silêncio tem uma reputação injustamente positiva. Confundimo-lo com disciplina, alinhamento e confiança. Mas, por vezes, é apenas medo bem-educado.

O problema não é exclusivo das organizações autoritárias. Pode existir em empresas modernas, com boas pessoas, reuniões participativas e líderes genuinamente disponíveis para ouvir.

Porque a autoridade altera uma conversa antes mesmo de alguém abrir a boca.

Em 2026, o debate americano sobre a voz pública dos CEO ganhou nova intensidade. Scott Kirby, da United Airlines, defendeu impostos mais elevados sobre grandes fortunas e heranças, provocando controvérsia. A questão que me interessa não é se tinha razão. É perceber como o peso da voz de um líder pode transformar a liberdade de resposta dos outros.

Em Portugal, onde tantas empresas nasceram da visão e persistência dos seus fundadores, esta pergunta merece particular atenção.

O fundador conhece o negócio. Arriscou património. Tomou decisões difíceis. Ganhou autoridade.

Mas ter construído uma empresa não significa ter construído a verdade.

Amartya Sen, Nobel da Economia em 1998, dedicou parte da sua obra à liberdade e à capacidade efetiva de escolha. A sua reflexão ajuda-nos a distinguir entre ter o direito formal de discordar e sentir que podemos fazê-lo sem pagar um preço.

É a esse preço que proponho chamar dívida de verdade.

Não aparece na contabilidade. Surge quando um engenheiro não questiona uma decisão técnica, quando um diretor omite um risco ou quando alguém percebe que discordar pode ser interpretado como falta de lealdade.

O mais perigoso é que o CEO raramente recebe a fatura diretamente.

Recebe-a sob a forma de decisões aparentemente consensuais que, meses depois, ninguém reconhece como suas.

E não basta dizer “a minha porta está sempre aberta”. Uma porta aberta não elimina a diferença de poder entre quem entra e quem decide.

Precisamos de mudar o próprio processo.

Antes de decisões relevantes, o CEO deve apresentar a hipótese, não a conclusão. Quem fala primeiro condiciona o que os outros se atrevem a dizer.

Depois, instituir um contraditor designado, rotativo e protegido: alguém cuja função é procurar o argumento que falta, não confirmar o que já foi decidido.

Finalmente, registar as objeções relevantes e revisitá-las quando os resultados chegarem. Não para encontrar culpados, mas para perceber que alertas ignorámos.

O objetivo não é premiar quem discorda mais. É evitar que a organização confunda obediência com inteligência.

Há líderes que medem a sua influência pelo número de pessoas que os seguem.

Talvez devêssemos medi-la também pelo número de pessoas que conseguem contrariá-los.

Porque a pior notícia para um CEO não é ouvir “está errado”.

É descobrir demasiado tarde que alguém sabia disso e não se atreveu a dizê-lo.