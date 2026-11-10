Proteger o desporto é defender os seus valores

A 3 de julho de 2016, em pleno Campeonato da Europa, Portugal foi um dos 14 Estados que assinaram, no Stade de France, a Convenção de Saint-Denis, durante a cerimónia que marcava o início deste tratado internacional. Uma semana depois, no mesmo estádio, a Seleção Nacional sagrava-se campeã europeia. Dez anos volvidos, esta coincidência recorda-nos que celebrar o desporto e protegê-lo devem caminhar lado a lado.

A Convenção marcou uma mudança profunda. Em vez de olhar para os eventos apenas através da prevenção da violência, estabeleceu uma abordagem integrada, assente em três pilares inseparáveis: segurança, proteção e serviço. Um espetáculo seguro não é apenas aquele em que não há incidentes: é aquele em que todos se sentem protegidos, respeitados e bem acolhidos.

Foi este percurso que celebrámos, a 3 de novembro, no Mónaco, numa conferência que coincidiu com a 10.ª reunião do Comité da Convenção, ao qual tenho a honra de presidir. O encontro fez o balanço da primeira década. Os exemplos apresentados mostraram mudanças concretas nos modelos nacionais, nas competições e na experiência dos adeptos. Ao longo destes 10 anos, 33 países ratificaram esta convenção, confirmando a crescente vocação internacional deste instrumento.

No discurso de encerramento da conferência procurei deixar uma ideia central: uma estratégia mostra o seu valor quando se materializa em resultados práticos. Os princípios internacionais devem refletir-se na formação dos profissionais, nas operações de segurança, no diálogo com os adeptos, na acessibilidade e na forma como cada pessoa é recebida. A monitorização internacional pode desencadear reformas e aproximar as normas da realidade vivida nos recintos.

Esta mensagem é especialmente relevante para Portugal. Ter estado entre os primeiros signatários é motivo de orgulho, mas também uma responsabilidade. A aplicação da Convenção não termina na legislação nem se esgota nas competições profissionais. Deve chegar aos clubes, federações, municípios, forças de segurança e competições não profissionais. E deve envolver os adeptos, porque não existe uma verdadeira abordagem integrada sem diálogo e responsabilidade partilhada.

Mas a Convenção trata de algo ainda maior. Num tempo de polarização, intolerância e recrudescimento dos extremismos, o desporto pode e deve mostrar que um adversário não é um inimigo, que as regras se aplicam a todos e que podemos partilhar o mesmo espaço sem abdicar da nossa identidade. Dignidade, igualdade, respeito, inclusão, solidariedade e diálogo são valores desportivos, mas também democráticos.

Proteger o desporto é preservar a sua capacidade de unir e de reforçar as sociedades em que queremos viver.