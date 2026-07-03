Pogacar vai vencer o ‘Tour’ pela quinta vez? Falamos dia 26

Com o Campeonato do Mundo de futebol a concentrar todas as atenções dos adeptos da modalidade, e não só, este fim de semana marca o início de uma competição que anualmente também faz com que milhares de pessoas fiquem a assistir, pela televisão e na estrada, às incidências da mesma.Refiro-me à Volta a França em bicicleta, uma prova mítica que tem nesta edição um aliciante: será que Tadej Pogacar (da UAE Emirates) vai conseguir chegar a Paris no dia 26 de julho com a camisola de líder vestida? Se tal acontecer será o quinto triunfo do eslovaco em sete presenças. Um feito que o colocaria ao nível de lendas da modalidade como Eddy Mercks, Bernard Hinault, Jacques Anquetil ou Miguel Indurain. Para conseguir tal feito Pogacar tem de ser o melhor no final dos 21 dias de prova e impor-se a um pelotão onde está prevista a presença, por exemplo, de Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) que já venceu duas vezes o Tour (2022 e 2023). Outro ciclista que estará sob o olhar atento dos adeptos da modalidade é o francês Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) que mostrou excelentes qualidades nas competições onde participou. Nesta curta lista cabe ainda Remco Evenepoel (Soudal-Quick-Step). E há sempre uma ou outra surpresa.Nesta prova que será transmitida nos canais Eurosport e na plataforma de streaming HBO Max os adeptos portugueses só poderão seguir um compatriota. É ele Nelson Oliveira (Movistar). O atleta que nasceu em Anadia há 37 anos vai iniciar a 24.ª grande volta da carreira e o 10.º Tour.Para quem não aprecia futebol ou ciclismo os próximos dias têm outras ofertas desportivas como o automobilismo representado pela Fórmula 1 e os mundiais de Ralis e de Fórmula E (aqui com a presença do português António Félix da Costa). A seleção de râguebi começa a sua participação na Nations Cup com um jogo frente aos EUA na madrugada de segunda-feira.Se o leitor quiser aproveitar o fim de semana para passear e gosta de ginástica, então tem uma paragem obrigatória em Coimbra. Aqui vai ter lugar o Coimbra Gym Fest 2026, com um ponto alto na FIG Taça do Mundo de Trampolins, com a presença de vários atletas nacionais.A terminar não podia faltar a referência ao Mundial de futebol que está a ter lugar no México, EUA e Canadá. Entre surpresas – desde a derrota da Alemanha, que a afastou da prova, até à passagem de favoritos aos oitavos-de-final quase a terminar o jogo, como o Brasil (frente ao Japão, nos 16 avos: o golo da vitória foi obtido ao minuto seis do período de compensação) –, o destaque que deixo vai para o jogo desta sexta-feira entre a Argentina e Cabo Verde. Depois da passagem da fase de grupos, diria que a prova desta seleção está conquistada e, quem sabe, se não podem surpreender novamente. É para ver na SportTV ou na TVI esta sexta-feira, dia 3 de junho, a partir das 23h00.