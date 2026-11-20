Este fim de semana há Taça de Portugal, o desfecho das ATP Finals e os Campeonatos Nacionais de Corta-Mato. Mas, do Meu Sofá, há um jogo de râguebi que merece atenção especial: Portugal-Uruguai, sábado, às 15h00, no Estádio do Restelo. Porque pode fechar o ano dos Lobos com um resultado importante e, ao mesmo tempo, começar a preparar um desafio que regressará no Mundial de 2027.
Portugal entra em campo pela última vez em 2026 na última jornada da Nations Cup. A seleção procura a nona vitória do ano e quer garantir o segundo lugar na competição. Depois do título europeu conquistado em março e de um percurso com oito triunfos em dez jogos, o encontro com o Uruguai é uma oportunidade para terminar a temporada com uma resposta forte.
Há ainda uma razão que dá a esta partida um peso especial: as duas seleções voltarão a encontrar-se na fase de grupos do Mundial, em Newcastle, a 11 de outubro de 2027. O jogo no Restelo será, por isso, mais do que uma fotografia do momento. Será também uma primeira medida das forças, das soluções e dos problemas que Portugal poderá enfrentar frente a um adversário direto no maior palco da modalidade.
"O râguebi português tem vivido um ano marcante. O título europeu confirmou a qualidade de um grupo que já conquistou o respeito, mas o passo seguinte exige continuidade.”
É nesses jogos que se percebe o valor de uma seleção para lá do resultado. Portugal terá de mostrar capacidade para corrigir erros, aguentar a pressão e manter a ambição até ao fim. A derrota frente a Samoa, na jornada anterior, torna a resposta ainda mais importante: uma equipa que quer crescer aprende com os dias difíceis e prova-o no campo seguinte.
O râguebi português tem vivido um ano marcante. O título europeu confirmou a qualidade de um grupo que já conquistou respeito, mas o passo seguinte exige continuidade. Ganhar ao Uruguai seria um fecho expressivo para 2026; competir bem, com consistência e maturidade, seria um sinal de que a equipa está a construir algo capaz de durar.
É por isso que, entre tantos acontecimentos desportivos, escolho este jogo. No Restelo, Portugal não joga apenas por uma classificação ou por uma vitória de fim de temporada. Joga também pela confiança com que quer chegar ao Mundial e pela oportunidade de mostrar, em casa, que o crescimento dos Lobos continua em marcha.
Há, porém, outro destaque que merece lugar neste fim de semana: os Campeonatos Nacionais de Corta-Mato, em Valença. No domingo, a 103.ª edição reúne atletas dos escalões sub-14 a absolutos e inclui também os campeonatos de atletismo adaptado. O corta-mato é uma prova de títulos individuais, força coletiva e resistência. Em Valença, estará também em jogo o apuramento de equipas portuguesas para a Taça dos Clubes Campeões Europeus de 2027: qualificam-se as duas primeiras equipas de sub-20 e de absolutos, em cada género, além das três melhores estafetas mistas. Há muito mais em causa do que uma meta e um pódio.