Este fim de semana há Taça de Portugal, o desfecho das ATP Finals e os Campeonatos Nacionais de Corta-Mato. Mas, do Meu Sofá, há um jogo de râguebi que merece atenção especial: Portugal-Uruguai, sábado, às 15h00, no Estádio do Restelo. Porque pode fechar o ano dos Lobos com um resultado importante e, ao mesmo tempo, começar a preparar um desafio que regressará no Mundial de 2027.

Portugal entra em campo pela última vez em 2026 na última jornada da Nations Cup. A seleção procura a nona vitória do ano e quer garantir o segundo lugar na competição. Depois do título europeu conquistado em março e de um percurso com oito triunfos em dez jogos, o encontro com o Uruguai é uma oportunidade para terminar a temporada com uma resposta forte.

Há ainda uma razão que dá a esta partida um peso especial: as duas seleções voltarão a encontrar-se na fase de grupos do Mundial, em Newcastle, a 11 de outubro de 2027. O jogo no Restelo será, por isso, mais do que uma fotografia do momento. Será também uma primeira medida das forças, das soluções e dos problemas que Portugal poderá enfrentar frente a um adversário direto no maior palco da modalidade.