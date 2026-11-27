No domingo corri na Dubai Run, vi uma cidade inteira unida e, como se diz na gíria, feliz da vida. A Sheikh Zayed Road, uma das vias mais movimentadas do Dubai, fechou ao trânsito e recebeu 310 mil pessoas para correr ou caminhar sozinhos, com a família ou entre amigos. Foi a maior participação de sempre numa corrida gratuita com distâncias de cinco e dez quilómetros. E aqui a palavra gratuita pesa. Não se paga inscrição, pelo que o preço deixa de ser razão para ficar em casa.

Estima-se que tenham corrido e caminhado pessoas de cerca de 90 nacionalidades, um número ainda sem confirmação oficial. Mas há uma imagem que guardo, a de um grupo de residentes indianos a carregar uma enorme bandeira dos Emirados Árabes Unidos. Numa cidade onde muitos vivem longe do país em que nasceram, aquele gesto mostrava o que é sentir que se pertence ao lugar onde se vive e feliz. É isto que me interessa no desporto. A parte social, que inclui e abraça.

No âmago do projeto está o sedentarismo, um problema global que o Dubai está a tratar de forma muito inteligente, progressiva e consistente. Quando ano após ano, proporciona um mês de atividades de vida saudável e quando uma cidade para pelo desporto, não cobra inscrição e convida toda a gente, está a dizer que mexer-se é uma responsabilidade partilhada.

De salientar que a Dubai Run integra o Dubai Fitness Challenge, também conhecido como Dubai 30×30, lançado pelo príncipe herdeiro, o xeque Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum. O desafio a todos é direto: 30 minutos de atividade física por dia, durante 30 dias. O xeque junta-se aos participantes na linha da frente da Dubai Run e certamente que participa noutras atividades que decorrem a cada mês de novembro. São centenas de atividades espalhadas por toda a cidade, para todas as idades e níveis de preparação. Desde 2017, mais de 16 milhões de pessoas já participaram. Poucas campanhas de saúde pública chegam a tanta gente.