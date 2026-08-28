Duas crias do Olival a mostrar a competência da veterania

Estávamos em novembro de 2019, no dia 2, para ser mais exato, quando o Eintracht Frankfurt, fundado em 1899, escreveu uma das páginas mais brilhantes da sua centenária história. Aos 85’, os mais de 51 mil adeptos presentes na Commerzbank Arena viram a cereja ser colocada no topo do bolo, quando a equipa da casa celebrou uma mão cheia de golos frente ao hegemónico Campeão Alemão, o Bayern Munique. O lance do 5-1 teve como protagonistas dois rapazes com muita coisa em comum.

Dois pontas-de-lança, internacionais por Portugal, formados no Olival e que cumpriram o sonho de se estrear pela equipa principal do FC Porto antes de saírem do país. Na altura, coube a André Silva fazer o passe para Gonçalo Paciência bater o gigante alemão Manuel Neuer pela quinta vez naquela noite de pesadelo para os bávaros, sendo que no balanço final da temporada, a única em que partilharam balneário, o primeiro somou 16 golos em todas as competições pelo Eintracht Frankfurt, mais cinco que o segundo.

Na época seguinte, Paciência rumou ao Schalke 04, enquanto André Silva viveu a sua melhor temporada de sempre, com 28 golos na Bundesliga. Na corrida pelo troféu de Melhor Marcador do Campeonato Alemão, só seria superado pelo polaco Lewandowski (41 golos), então na fase prime da carreira, ficando, no entanto, à frente (mais um golo) de um tal Erling Haaland, naquela que foi a época mais produtiva das três que o norueguês somou ao serviço do Borussia Dortmund, antes de rumar, com todo o sucesso que se sabe, ao Manchester City.

Seis temporadas após aquela parceria bem-sucedida na Alemanha, os dois estão de novo sob os holofotes mediáticos, mas agora na Liga portuguesa.